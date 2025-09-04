В 2026 году грядут не только мировые блокбастеры: 3 российских фильма, которые зрители ждут с большим нетерпением

2026-й богат на мировые блокбастеры, но мы предлагаем сфокусироваться на своих. Три российские премьеры задают широкий диапазон: семейное приключение, фэнтези по классике и комедию с социальным прицелом. Разберём, за что держать кулачки и какие сюрпризы готовят авторы.

«Чебурашка 2» (2026)

Ушастик повзрослел — и вместе с ним выросли ставки. В новой части «Чебурашка 2» герои проходят через тот самый период, который знаком любой семье: когда «детская самостоятельность» встречается с правилами дома.

Конфликты вспыхивают чаще, герои спорят и мирятся, а сверху нависает проблема покрупнее — дом Гены хотят снести, уступив место парку развлечений. Создатели обещают сохранить фокус на семейной теме, но добавить важный нерв — сепарацию.

Появятся флешбеки, расширяющие прошлое героев, и новые персонажи, которые встряхнут привычную динамику. Плюс свежие локации, а значит — больше приключений и поводов для смеха и слёз.

«Буратино» (2026)

Режиссёр Игорь Волошин идёт к образу не по прямой, а «слоями». 3D-модель героя создали со скана сына постановщика — задумка, чтобы в деревянном мальчике чувствовались и миф, и живое «здесь-и-сейчас».

История знакомая: Папа Карло получает волшебный ключ и мечтает о сыне; рождается Буратино — умный, веселый, непоседливый. Он остро ощущает свою инаковость и отправляется в путь, чтобы доказать — достоин любви и права называться сыном.

Проект подкупает масштабом и актёрским ансамблем: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Светлана Немоляева и другие. Судя по описанию, ставку делают не только на эффектные миры и сказочный драйв. Это фэнтези, которое хочет быть ближе к сегодняшним детям и их родителям.

«Холоп 3» (2026)

Вместо «воспитательной деревни» — большой бизнес по перевоспитанию золотой молодёжи. Герои первых фильмов, Гриша и Катя, теперь владельцы системы, которая меняет людей — но трещины проступают уже в их собственных отношениях.

Чтобы выкарабкаться, они берутся за самый сложный кейс: не отдельного мажора, а целую семью. Это шаг в сторону сатирической комедии о семейных сценариях и коллективной ответственности.

К хорошо знакомому составу присоединяются Павел Прилучный и Кристина Асмус — как родители, которым тоже нужен «ресет». Если авторы выдержат баланс между аттракционом и наблюдательностью, получим выпускной экзамен для франшизы: смешно, шумно и с ощутимым послевкусием.

