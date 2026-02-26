«Грозовой перевал» — только начало: в 2026 году выйдет 3 экранизации культовых книг

Но зрители все равно ждут их с нетерпением.

Кажется, стриминги окончательно решили: если история хороша на бумаге — дайте ей восемь серий и простор для дыхания. В 2026 году нас ждет целая россыпь книжных экранизаций, но некоторые проекты уже сейчас выглядят особенно многообещающе. Я выбрала три — те, за которыми действительно стоит следить.

«Граф Монте-Кристо» — месть, растянутая на восемь часов

Классика «Граф Монте-Кристо» возвращается — и на этот раз в формате, который ей действительно подходит. В роли Эдмона Дантеса — Сэм Клафлин, и это уже звучит как заявка на драму с надрывом.

Главный плюс сериального формата очевиден: история мести Дантеса наконец получит нужный размах и психологическую глубину. Если авторы не уйдут в сухой пересказ, у нас есть шанс получить самую подробную и эмоциональную версию романа за последние годы.

«Владимир» — опасное притяжение без прикрас

Экранизация романа «Владимир» выглядит как тихий, но очень ядовитый хит. В центре — профессор в исполнении Рэйчел Вайс, которая внезапно решает, что жизнь еще можно перевернуть.

История балансирует между психологической драмой и почти неловкой исповедальностью. Судя по описаниям, сериал будет регулярно ломать «четвертую стену», а значит нас ждет максимально интимное погружение в голову героини. Не для всех — но для любителей умных драм может стать открытием года.

«Скарпетта» — криминал с тяжелой артиллерией

Вот где пахнет большим стриминговым хитом. Сериал по книгам «Посмертный» и всей серии о Кей Скарпетте получил по-настоящему звездный каст во главе с Николь Кидман.

Создатели идут нестандартным путем: вместо прямой экранизации — переплетение разных дел и временных линий. Фанаты книг могут поворчать, зато новичкам будет проще войти в историю. Если сценарий не подведет, это может стать новой долгоиграющей криминальной франшизой.