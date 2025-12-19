Меню
В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах

19 декабря 2025 21:31
Кадр из сериала «Обнальщик», «Нам покер», «По следу зверя»

Три громкие и совсем разные истории — от криминала нулевых до военной разведки.

2025 год оказался для Wink неожиданно насыщенным на детективные сюжеты. Платформа сделала ставку не на привычные «кабинетные» расследования, а на истории с нервом времени, личными драмами и высоким риском для героев. Здесь детектив — это не просто поиск виновного, а способ поговорить о власти, деньгах и выборе, за который приходится дорого платить.

«Обнальщик»

«Обнальщик»

Действие сериала разворачивается в 2013 году — эпохе серых схем, больших амбиций и ещё наивной веры в цифровое будущее. Юный айтишник Алексей мечтает о карьере и стартапах, но семейные долги ломают все планы. Вместо стажировки в Китае он вместе с отцом оказывается втянут в опасную игру по обналичиванию миллионов.

«Обнальщик» цепляет тем, что это детектив без романтизации: криминал здесь — не приключение, а путь без выхода, где каждое решение приближает к тюрьме или расправе.

«Нам покер»

«Нам покер»

История о том, как невинная идея «заработать по-быстрому» превращается в полноценный подпольный бизнес. Трое друзей запускают домашний игорный клуб, но быстро понимают: в теневом мире правила диктуют совсем другие люди. Когда за карточным столом появляется человек с удостоверением, игра становится смертельно серьёзной.

Сериал точно передаёт атмосферу давления и постоянного страха — здесь детективная интрига строится не на поиске преступника, а на попытке выжить в системе.

«По следу зверя»

«По следу зверя»

Военный детектив, действие которого происходит накануне Курской битвы. Советская разведка ищет группу диверсантов, действующих в тылу, и параллельно разворачивается личная драма: два брата, Сергей и Андрей, по разные стороны недоверия. Один из них подозревает другого в предательстве.

Сериал «По следу зверя» работает сразу в двух плоскостях — как напряжённое расследование и как история разрушенных семейных связей, где война только усиливает внутренние конфликты.

Фото: Кадр из сериала «Обнальщик», «Нам покер», «По следу зверя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
