В 2025 году Панфилов сменил привычный образ опера из «Пса» и «Лихача»: в этом сериале показал себя с другой стороны

После «Лихача» и «Пса» Никита Панфилов неожиданно свернул с привычной дорожки суровых силовиков и вышел на территорию лёгкой комедии с фантастическим допущением. Сериал «Положение вещей» стартовал весной 2025 года и сразу вызвал интерес: не криминал, не боевик, а история про мужчину, который… разговаривает с предметами. Звучит как ситком, но на деле всё чуть сложнее.

О чём сериал «Положение вещей»

В центре сюжета — Вадим, потомственный военный и командир спецназа. Во время ограбления музея на него падает тяжёлая статуя, и после травмы головы жизнь героя меняется радикально: он начинает слышать вещи. Причём буквально — платья, украшения, очки и манто охотно вступают с ним в диалог и делятся подробностями чужих жизней.

Психотерапевт (со странной фамилией Бе) отправляет Вадима «на лечение» в антикварный салон Инги Леонидовны. Там герой получает своеобразную работу — охранять предметы, которые салон сдаёт клиентам в аренду. И каждый такой выезд превращается в отдельную историю: похищения, исчезновения, обвинения, внезапные семейные драмы.

Формат: одна серия — одна проблема

Сюжет выстроен по максимально понятной схеме. В каждой серии появляется новый клиент антикварного салона: жена банкира, начинающая актриса, рэпер, простой парень или светская дама. Они берут в аренду дорогую вещь — и обязательно попадают в неприятности.

Вадим сопровождает клиента на мероприятие, а дальше начинается мини-детектив с элементами фарса. Проблемы решаются довольно легко и быстро, а главный козырь героя — умение «поговорить» с предметами, которые знают слишком много.

Главная проблема — хронометраж

Самое спорное решение — длительность серий. Почти 48 минут для такого простого и линейного сюжета — откровенно много. Истории растягиваются, диалоги иногда уходят в пафос или пустоту, персонажи остаются схематичными.

Если бы «Положение вещей» шёл в формате 25–30 минут, как классический ситком СТС, сериал смотрелся бы бодрее и динамичнее. В нынешнем виде ощущается лёгкая затянутость.

Панфилов — не пёс и не лихач

Никита Панфилов здесь совсем другой. Его Вадим — замкнутый, немного потерянный, не герой-альфа, а человек, который учится жить заново. Это интересный контраст с прежними ролями актёра и, пожалуй, главное достоинство сериала.

Он не спасает мир, не гоняется за преступниками — он слушает вещи, помогает чужим людям и постепенно разбирается в себе.

Стоит ли смотреть

Рейтинг «Положения вещей» на Кинопоиске — 7,1, и он вполне отражает реальное положение дел. Это не хит и не провал, а аккуратный, спокойный сериал с симпатичной идеей и не самым удачным воплощением.

Если хочется чего-то лёгкого, без агрессии, стрельбы и вечных ментов — можно попробовать. Но ждать острой комедии или глубокой интриги точно не стоит.

