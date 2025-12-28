В 2025 году на HBO Max вышло сразу 3 крутых сериала: только закрепили за телеканалом звание лидера

Эти проекты задали тон на весь год.

2025-й для HBO Max оказался редким случаем, когда громкие премьеры не разошлись с качеством. Среди десятков релизов быстро оформилась тройка безусловных лидеров — разные по жанру, настроению и ритму, но одинаково цепкие. Это сериалы, которые не просто смотрят, а обсуждают, спорят о них и возвращаются мысленно спустя недели.

«Задание» (2025)

Мрачный, вязкий и по-хорошему упрямый сериал Брэда Ингелсби стал главным хитом года. Марк Руффало здесь не герой и не спаситель — его агент ФБР устал, надломлен и слишком много видел, чтобы верить в простые решения.

«Задание» работает как медленный пресс: напряжение нарастает не за счёт экшена, а через атмосферу, диалоги и ощущение, что любой выбор ведёт к потере. Это редкий случай, когда криминальная драма одновременно жестока и удивительно человечна.

«Питт» (2025)

Медицинская драма, которая бьёт без анестезии. Ноа Уайли возвращает жанру ощущение физической усталости и морального выгорания: здесь врачи не спасают мир, а просто пытаются пережить очередную смену.

Формат, где каждый эпизод — конкретный час работы приёмного покоя, превращает сериал в марафон тревоги. «Питт» тяжело смотреть, но оторваться невозможно — именно такие проекты потом называют «телевидением старой школы», сделанным на новом уровне.

«Хитрости» (2021–2025)

Финальный сезон поставил красивую и болезненную точку. Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер довели свою дуэль до идеального баланса между сарказмом, нежностью и взаимной зависимостью.

«Хитрости» остаются редким примером комедийной драмы, где юмор не маскирует боль, а подчёркивает её. Это сериал о возрасте, амбициях и цене успеха — умный, язвительный и неожиданно тёплый.

Эта тройка — концентрат того, за что в 2025-м снова полюбили HBO Max: авторский контроль, сильные актёры и полное отсутствие страха быть неудобными. Именно такие сериалы и формируют репутацию эпохи.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.