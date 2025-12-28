Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В 2025 году на HBO Max вышло сразу 3 крутых сериала: только закрепили за телеканалом звание лидера

В 2025 году на HBO Max вышло сразу 3 крутых сериала: только закрепили за телеканалом звание лидера

28 декабря 2025 17:09
Кадр из сериала «Задание»

Эти проекты задали тон на весь год.

2025-й для HBO Max оказался редким случаем, когда громкие премьеры не разошлись с качеством. Среди десятков релизов быстро оформилась тройка безусловных лидеров — разные по жанру, настроению и ритму, но одинаково цепкие. Это сериалы, которые не просто смотрят, а обсуждают, спорят о них и возвращаются мысленно спустя недели.

«Задание» (2025)

Мрачный, вязкий и по-хорошему упрямый сериал Брэда Ингелсби стал главным хитом года. Марк Руффало здесь не герой и не спаситель — его агент ФБР устал, надломлен и слишком много видел, чтобы верить в простые решения.

«Задание» работает как медленный пресс: напряжение нарастает не за счёт экшена, а через атмосферу, диалоги и ощущение, что любой выбор ведёт к потере. Это редкий случай, когда криминальная драма одновременно жестока и удивительно человечна.

«Питт» (2025)

Кадр из сериала «Задание»

Медицинская драма, которая бьёт без анестезии. Ноа Уайли возвращает жанру ощущение физической усталости и морального выгорания: здесь врачи не спасают мир, а просто пытаются пережить очередную смену.

Формат, где каждый эпизод — конкретный час работы приёмного покоя, превращает сериал в марафон тревоги. «Питт» тяжело смотреть, но оторваться невозможно — именно такие проекты потом называют «телевидением старой школы», сделанным на новом уровне.

«Хитрости» (2021–2025)

Финальный сезон поставил красивую и болезненную точку. Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер довели свою дуэль до идеального баланса между сарказмом, нежностью и взаимной зависимостью.

«Хитрости» остаются редким примером комедийной драмы, где юмор не маскирует боль, а подчёркивает её. Это сериал о возрасте, амбициях и цене успеха — умный, язвительный и неожиданно тёплый.

Эта тройка — концентрат того, за что в 2025-м снова полюбили HBO Max: авторский контроль, сильные актёры и полное отсутствие страха быть неудобными. Именно такие сериалы и формируют репутацию эпохи.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Задание»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На премии Screen Awards выбрали лучший сериал 2025 года: думали, обычная драма про врачей, а оказался хит На премии Screen Awards выбрали лучший сериал 2025 года: думали, обычная драма про врачей, а оказался хит Читать дальше 27 декабря 2025
А почему вообще она — Одиннадцать? Вспоминаем откуда у главной героини хита Netflix «Очень странные дела» это имя А почему вообще она — Одиннадцать? Вспоминаем откуда у главной героини хита Netflix «Очень странные дела» это имя Читать дальше 29 декабря 2025
3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас 3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас Читать дальше 29 декабря 2025
3 главные ошибки Рика Граймса, из-за которых все в «Ходячих мертвецах» поплатились: не такой уж он и герой 3 главные ошибки Рика Граймса, из-за которых все в «Ходячих мертвецах» поплатились: не такой уж он и герой Читать дальше 28 декабря 2025
«Один из лучших сериалов года!»: финальный эпизод «Из многих» получил рейтинг 8,5 на IMDb — уже сравнивают с «Во все тяжкие» «Один из лучших сериалов года!»: финальный эпизод «Из многих» получил рейтинг 8,5 на IMDb — уже сравнивают с «Во все тяжкие» Читать дальше 28 декабря 2025
В жанре темного фэнтези «Берсерка» с пьедестала давно сместило это аниме: у хита Netflix есть огромное преимущество В жанре темного фэнтези «Берсерка» с пьедестала давно сместило это аниме: у хита Netflix есть огромное преимущество Читать дальше 28 декабря 2025
В 6 сезоне «Эмили в Париже» Netflix должен решить эти 5 вопросов: без этого смысл сериала совсем потеряется В 6 сезоне «Эмили в Париже» Netflix должен решить эти 5 вопросов: без этого смысл сериала совсем потеряется Читать дальше 28 декабря 2025
Когда выйдет финал 5 сезона «Очень странных дел»: называем точную дату и время Когда выйдет финал 5 сезона «Очень странных дел»: называем точную дату и время Читать дальше 28 декабря 2025
Изнанка, Векна, демогоргоны — это все не главное зло: в 7 серии 5 сезона «Очень странных дел» раскрыли настоящего злодея Изнанка, Векна, демогоргоны — это все не главное зло: в 7 серии 5 сезона «Очень странных дел» раскрыли настоящего злодея Читать дальше 28 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше