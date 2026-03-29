В 2025 году эту хоррор-сказку не заметили, но сейчас она — в топе Peacock: такого Бэмби в детстве не показывали

Хоррор-ремейк культовой классики Disney «Бэмби: Лесной кошмар» неожиданно стал одним из самых популярных фильмов на стриминге всего через сутки после выхода. Картина быстро ворвалась в топ платформы Peacock и заняла третье место по просмотрам в США. При этом мрачная версия «Бэмби» обошла даже такие заметные проекты, как «Дикий робот» и оскароносный «Хамнет».

Мрачная версия любимой сказки

Фильм «Бэмби: Лесной кошмар» вышел в 2025 году и стал частью хоррор-франшизы «Извращенное детство». В этой версии классической истории олень превращается в опасного мутанта после контакта с токсичными отходами фармацевтической компании.

По сюжету главная героиня Ксана вместе с сыном приезжает к родственникам, но вскоре сталкивается с кровавой угрозой. Пока охотники пытаются выследить мутировавшего Бэмби, он сам начинает охоту на людей.

Скромный бюджет — заметный успех

Фильм сняли с относительно небольшим бюджетом — около 334 тысяч долларов. Несмотря на это, картина показала уверенные результаты в прокате и получила рейтинг 63% на Rotten Tomatoes. Для хоррор-проекта такого масштаба это довольно хороший показатель.

Что дальше у хоррор-вселенной Успех «Бэмби» может укрепить позиции всей франшизы. Уже в 2026 году выйдут новые фильмы, включая «Пиноккио: Без струн» и масштабный кроссовер «Винни-Пух: Монстры в сборе».

В кроссовере объединят персонажей из «Винни-Пух: Кровь и мед», «Бэмби: Расплата» и других мрачных интерпретаций детских историй. Судя по планам, создатели намерены превратить франшизу в полноценную хоррор-вселенную.