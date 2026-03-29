Меню
Русский English
Отмена
В 2025 году эту хоррор-сказку не заметили, но сейчас она — в топе Peacock: такого Бэмби в детстве не показывали

29 марта 2026 10:51
Кадр из фильма «Бэмби: Лесной кошмар»

Фильм получил шанс на вторую жизнь.

Хоррор-ремейк культовой классики Disney «Бэмби: Лесной кошмар» неожиданно стал одним из самых популярных фильмов на стриминге всего через сутки после выхода. Картина быстро ворвалась в топ платформы Peacock и заняла третье место по просмотрам в США. При этом мрачная версия «Бэмби» обошла даже такие заметные проекты, как «Дикий робот» и оскароносный «Хамнет».

Мрачная версия любимой сказки

Фильм «Бэмби: Лесной кошмар» вышел в 2025 году и стал частью хоррор-франшизы «Извращенное детство». В этой версии классической истории олень превращается в опасного мутанта после контакта с токсичными отходами фармацевтической компании.

По сюжету главная героиня Ксана вместе с сыном приезжает к родственникам, но вскоре сталкивается с кровавой угрозой. Пока охотники пытаются выследить мутировавшего Бэмби, он сам начинает охоту на людей.

Скромный бюджет — заметный успех

Фильм сняли с относительно небольшим бюджетом — около 334 тысяч долларов. Несмотря на это, картина показала уверенные результаты в прокате и получила рейтинг 63% на Rotten Tomatoes. Для хоррор-проекта такого масштаба это довольно хороший показатель.

Что дальше у хоррор-вселенной Успех «Бэмби» может укрепить позиции всей франшизы. Уже в 2026 году выйдут новые фильмы, включая «Пиноккио: Без струн» и масштабный кроссовер «Винни-Пух: Монстры в сборе».

В кроссовере объединят персонажей из «Винни-Пух: Кровь и мед», «Бэмби: Расплата» и других мрачных интерпретаций детских историй. Судя по планам, создатели намерены превратить франшизу в полноценную хоррор-вселенную.

Фото: Кадр из фильма «Бэмби: Лесной кошмар»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram vk zen
Написать отзыв
Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Читать дальше 6 апреля 2026
Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Читать дальше 6 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Пересматриваете «Гарри Поттера» каждый год? Рэдклифф честно признался, что сам этого не делает и даже назвал причину Пересматриваете «Гарри Поттера» каждый год? Рэдклифф честно признался, что сам этого не делает и даже назвал причину Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
В апреле на Netflix — огромный выбор новинок: 3 свежих фильма, которые скрасят унылый вечер В апреле на Netflix — огромный выбор новинок: 3 свежих фильма, которые скрасят унылый вечер Читать дальше 5 апреля 2026
Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия Читать дальше 5 апреля 2026
Фанаты Поттерианы даже вспоминать о ней не хотят: так зачем же Волан-де-Морту нужна была дочь? Фанаты Поттерианы даже вспоминать о ней не хотят: так зачем же Волан-де-Морту нужна была дочь? Читать дальше 5 апреля 2026
Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Читать дальше 5 апреля 2026
Все гораздо интереснее: насколько между собой различаются Арагорн из книг и фильмов Все гораздо интереснее: насколько между собой различаются Арагорн из книг и фильмов Читать дальше 5 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше