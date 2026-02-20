В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома

Кажется, у спин-оффов всё ещё есть магия. По данным FlixPatrol, сериал «Детство Шелдона» в 2025 году набрал впечатляющие 832,7 млн часов просмотра. Для ситкома — результат почти космический.

Проект вырос из вселенной «Теории большого взрыва», но довольно быстро перестал быть просто «историей про маленького гения». Зрители остались не только ради шуток, но и ради семейной драмы, которая неожиданно добавила сериалу глубины.

Почему зрители снова влюбились в Куперов

Сюжет сосредоточен на детстве Шелдона Купера (Иэн Армитедж) — вундеркинда, которому трудно уживаться с обычным миром. Но настоящим сердцем сериала стала семья.

Конфликты с матерью Мэри (Зои Перри), напряжённые отношения с братом Джорджи и сестрой Мисси, а также тёплая связь с отцом и бабушкой сделали историю гораздо эмоциональнее оригинального ситкома.

Важную роль сыграл и голос взрослого Шелдона в исполнении Джима Парсонса — позже выяснилось, что весь сериал представляет собой его мемуары.

Вселенная продолжает расширяться

Успех «Детство Шелдона» уже породил новые проекты. Один из них — «Первый брак Джорджи и Мэнди», который тоже показывает хорошие рейтинги и готовится к третьему сезону.

А впереди ещё один безумный спин-офф — «Стюарт спасает Вселенную», где продавец комиксов случайно запускает апокалипсис.

Похоже, история Куперов ещё далеко не закончена. И если судить по просмотрам, зрители совсем не против вернуться в эту вселенную снова.