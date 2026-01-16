Меню
В 2025 году этот сериал Netflix просмотрело 555 миллионов человек: но многие все равно не поняли, за что ему дали «Золотой глобус»

16 января 2026 16:40
Кадр из сериала «Переходный возраст»

Проект действительно вызвал у зрителей горячие споры.

Мини-сериал от Netflix «Переходный возраст» только что получил «Золотой глобус» — и это редкий случай, когда награда не закрыла дискуссию, а наоборот, подлила масла в огонь. Проект Стивена Грэма посмотрели более 555 миллионов часов, но реакция по-прежнему полярная: от восторгов до жёсткого неприятия.

История начинается там, где обычно ставят точку

«Переходный возраст» не ищет виновного — оно ставит зрителя перед фактом. В первом же эпизоде подростка Джейми арестовывают за убийство 13-летней девочки, и дальше сериал принципиально отказывается идти по привычной дорожке расследования.

Каждая серия снята одним непрерывным кадром в реальном времени, и этот приём не для эффектности. Он не даёт выдохнуть, не позволяет спрятаться за монтажом и делает происходящее почти физически невыносимым.

Сериал, который не предлагает простых ответов

Главная провокация «Переходного возраста» в том, что он не называет одну причину трагедии. Здесь нет удобного козла отпущения — ни родителей, ни школы, ни интернета по отдельности.

Радикализация Джейми складывается из множества слепых зон: токсичных онлайн-сообществ, школьного равнодушия, непонимания между поколениями. Поиск «единственной причины» сериал демонстративно разоблачает как попытку снять ответственность с общества в целом.

Лучший эпизод — разговор, от которого становится не по себе

Третий эпизод, построенный вокруг сеанса у психолога, — сердцевина сериала. Здесь Джейми раскрывается не как «монстр», а как подросток, раздавленный идеями о мужественности, унижениями и ощущением собственной неполноценности.

Ответа «почему» всё равно не будет, и именно это пугает сильнее всего. «Переходный возраст» настаивает: трагедия не была неизбежной, но была подготовлена множеством мелких провалов, которые никто не замечал.

Взрослые тоже проиграли — и сериал не даёт им оправданий

Кадр из сериала «Переходный возраст»

Детектив Люк Баскомб внезапно осознаёт, что совершенно не понимает мир своего сына. Родители Джейми искренне уверены, что у них обычная семья, и именно эта уверенность оказывается роковой.

Школа, соцслужбы, общество — все продолжают жить дальше, почти не изменившись. Даже боль и гнев тех, кто остался рядом с жертвой, быстро вытесняются системой за пределы внимания.

Современная трагедия без катарсиса

«Переходный возраст» начинается слишком поздно и заканчивается без утешения — и в этом его сила. Сериал не предлагает надежды, он фиксирует момент, когда сигналы уже проигнорированы, а последствия необратимы.

Именно поэтому он вызывает столько споров. Это не развлечение и не комфортная социальная драма, а жёсткое зеркало, в которое смотреть неприятно — но отвести взгляд уже невозможно.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Переходный возраст»
Анастасия Луковникова
