В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров

2 января 2026 19:35
Кадр из сериала «Ла-Брея»

Вот уж точно — неожиданное второе дыхание.

В мире стримингов есть странная магия: проекты, которые при жизни едва держались на плаву, внезапно возвращаются и собирают аудиторию больше, чем при премьерном показе. Именно так случилось с «Ла-Бреей» — фантастическим сериалом NBC, который тихо завершился в 2024-м, но теперь неожиданно стал хитом стримингов с 35,6 миллионами часов просмотра. И, кажется, это тот случай, когда второе дыхание оказалось ярче первого.

Сюжет сериала «Ла-Брея»

Старт у сериала был эффектный: прямо посреди Лос-Анджелеса открывается гигантская карстовая воронка, и десятки людей проваливаются… куда? В первобытный мир 10 000-го года до н.э., где их встречают мамонты, саблезубые тигры и не самая дружелюбная погода.

Параллельно в современности Гэвин Харрис отчаянно пытается спасти жену и сына, исчезнувших в прошлом. Так «Ла-Брея» превращается в смесь приключений, драмы и трешового sci-fi — именно того набора, который зрители сегодня смотрят с необъяснимым удовольствием.

Почему сериал провалился на NBC — и почему выстрелил сейчас

Кадр из сериала «Ла-Брея»

На старте создатели надеялись получить своего «Остаться в живых», но рейтинги быстро посыпались. Шесть миллионов зрителей в начале, четыре — к финалу сезона, и лишь два миллиона в последнем. NBC тихо «закрыл» проект, оставив третий сезон коротким — всего шесть эпизодов.

Но главная ошибка была в маркетинге. «Ла-Брея» пытались продавать как серьёзный блокбастер, хотя сериал гораздо честнее смотрится как безумное, слегка нелепое приключение с CG-хищниками и драмой уровня «так плохо, что прекрасно». Если принимать шоу на его условиях — оно работает удивительно хорошо.

Чем «Ла-Брея» цепляет сейчас

Во-первых, бешеным темпом: скучать действительно некогда. Во-вторых, персонажами — Тай Коулман, Вероника Кастильо и другие выжившие тянут сериал на себе не хуже визуальных эффектов.

Актёры играют с полной самоотдачей, будто перед ними не нарисованные пещерные тигры, а настоящая угроза. Это и создаёт ту искренность, которая неожиданно нравится зрителям.

Стоит ли смотреть сегодня

Если вам нужен сериал, который поможет забыть о делах, новостях и погоде — «Ла-Брея» идеальный кандидат. Это не «Тьма» и не «Секретные материалы», это честное приключение: весёлое, напористое и местами абсурдное sci-fi, которое хочется смотреть запоем.

И, главное, теперь это хит. А значит, самое время нырнуть в воронку — ведь если уж там выжили герои «Ла-Бреи», то и вы справитесь.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Ла-Брея»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
