В 2008 году его упустили из виду, зато сейчас этот научно-фантастический сериал признан одним из лучших: и без слабых серий

Иногда сериалы становятся культовыми не сразу. Сначала они проходят почти незаметно, а уже спустя годы зрители понимают: перед ними была настоящая классика. Именно такая судьба у научно-фантастического сериала «Грань» — проекта, в котором практически нет слабых эпизодов.

Этот сериал вышел в конце 2000-х и длился пять сезонов, в которых разворачивается большая история о параллельных мирах, опасных экспериментах и человеческих отношениях. И несмотря на сложную научную фантастику, главное в нём — не только загадки, но и герои.

История о науке, которая выходит за пределы возможного

В центре сюжета — агент ФБР Оливия Данэм. Она начинает работать в секретном подразделении, которое расследует странные аномалии: необычные эксперименты, странные явления и события, нарушающие законы привычной науки.

Чтобы разобраться в происходящем, Оливии приходится сотрудничать с эксцентричным ученым Уолтером Бишопом и его сыном Питером. Вместе они постепенно обнаруживают, что за странными событиями стоит куда более масштабная история — связанная с путешествиями во времени, альтернативными вселенными и последствиями опасных научных экспериментов.

Научная фантастика, построенная на персонажах

Многие сериалы подобного жанра превращаются в обычный процедурный детектив: новое дело — новая серия. Но «Грань» пошёл другим путем.

Главное здесь — отношения героев. Особенно сложная и трогательная связь между Уолтером и Питером. Со временем зрители узнают, что их история намного трагичнее, чем кажется сначала.

Почему «Грань» считается культовым сериалом

Сегодня «Грань» часто называют одним из лучших научно-фантастических сериалов своего времени. Он сумел объединить масштабный сюжет о параллельных мирах и очень личные истории персонажей.

Именно благодаря этому баланс между научной фантастикой и драмой сделал сериал особенным. Даже спустя годы он остаётся одним из тех проектов, в которых практически нет слабых эпизодов — а финал истории до сих пор считается одним из самых удачных в жанре.