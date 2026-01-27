Меню
Киноафиша Статьи В 2005 году этот сериал перевернул представление о научной фантастике: и даже спустя 20 лет у него рейтинг 95% на RT

В 2005 году этот сериал перевернул представление о научной фантастике: и даже спустя 20 лет у него рейтинг 95% на RT

27 января 2026 13:46
Кадр из сериала «Звёздный крейсер „Галактика“»

Проект с каждым годом становится все актуальнее.

Научная фантастика любит ходить по кругу: утопии сменяются антиутопиями, светлое будущее — мрачными прогнозами. Но в начале 2000-х «Звёздный крейсер „Галактика“» сделал нечто большее — он заново определил тон всего жанра. Ребут Рональда Д. Мура и Дэвида Эйка сначала в формате мини-сериала, а затем полноценного шоу превратил знакомую космическую историю в тревожную, политизированную и болезненно актуальную драму.

И вот почему стоит посмотреть этот сериал с рейтингом 95 % на Rotten Tomatoes.

Страхи эпохи, перенесённые в космос

Начало XXI века было временем технологической тревоги: интернет, мобильные телефоны, эксперименты с клонированием и быстрый рост робототехники меняли повседневность. «Галактика» аккуратно впитала эти страхи и довела их до предела.

Сайлоны — уже не просто машины, а существа, неотличимые от людей, способные любить, размножаться и сомневаться. Сериал снова и снова задаёт вопрос: если сознание есть — где проходит граница человечности?

Не просто выживание, а разговор о природе человека

Война людей и сайлонов здесь — не только борьба за жизнь. Это разговор о свободе, ответственности и праве выбора. Сайлоны восстают не из-за злобы, а из желания быть самостоятельными, перестать служить создателям. И в этом конфликте сериал пугающе честен: иногда «монстры» выглядят человечнее тех, кто называет себя людьми.

Наследие, которое мы видим до сих пор

Именно «Звёздный крейсер „Галактика“» проложил дорогу мрачной научной фантастике на телевидении. Без него сложно представить «Терминатор: Хроники Сары Коннор», «Кукольный дом» или другие сериалы, исследующие этические границы технологий. Это было приглашение зрителю — заглянуть в тёмное будущее и признать, что оно может быть ближе, чем кажется.

Фото: Кадр из сериала «Звёздный крейсер „Галактика“»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
