В 1990-е этот фильм заработал 32 млн долларов: Кинг был в ярости и потребовал убрать свое имя из титров

Творчество писателя на самом деле не имело ничего общего с картиной.

Хоррор «Газонокосильщик» с Пирсом Броснаном стал культовым явлением начала девяностых. В американском прокате картина не вызвала ажиотажа, но для студии New Line Cinema проект оказался прибыльным — 32 миллиона долларов при скромном бюджете в 10.

Такой финансовый успех во многом связан с маркетинговым ходом: фильм позиционировали как экранизацию рассказа Стивена Кинга. Однако эта уловка привела к неожиданным последствиям — автор пришёл в ярость и подал на студию в суд.

Скандал с фильмом «Газонокосильщик»

История «Газонокосильщика» обросла скандалами сразу после премьеры. Изначально у фильма был собственный сценарий под рабочим названием «Кибер-Бог». Но студия New Line Cinema, владевшая правами на рассказ Кинга «Газонокосильщик», решила сыграть на имени писателя. Название сменили, а имя автора разместили на постерах.

Но между рассказом и фильмом не оказалось ничего общего. Возмущённый Кинг подал на студию в суд. New Line Cinema не стала менять название, но выплатила автору требуемую компенсацию, убрав его имя из титров.

Сюжет фильма «Газонокосильщик»

Доктор Лоуренс Анджело посвятил себя рискованным исследованиям — он ищет способы усилить человеческий интеллект. Военные с интересом наблюдают за его экспериментами над приматами. Обещающие успех испытания внезапно прерываются: самый способный шимпанзе сбегает из лаборатории, и солдатам приходится его ликвидировать.

Работа доктора висит на волоске. В отчаянии он находит нового подопытного — местного парня Джоба, который подрабатывает стрижкой газонов.

Скромный сирота с особенностями развития часто становится мишенью для насмешек. Анджело обещает ему, что специальные препараты помогут стать умнее. Результат превосходит все ожидания: Джоб не просто развивает интеллект, но и открывает в себе телепатические способности.

