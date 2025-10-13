Меню
В 1990-е этот фильм заработал 32 млн долларов: Кинг был в ярости и потребовал убрать свое имя из титров

13 октября 2025 07:00
Кадр из фильма «Газонокосильщик»

Творчество писателя на самом деле не имело ничего общего с картиной.

Хоррор «Газонокосильщик» с Пирсом Броснаном стал культовым явлением начала девяностых. В американском прокате картина не вызвала ажиотажа, но для студии New Line Cinema проект оказался прибыльным — 32 миллиона долларов при скромном бюджете в 10.

Такой финансовый успех во многом связан с маркетинговым ходом: фильм позиционировали как экранизацию рассказа Стивена Кинга. Однако эта уловка привела к неожиданным последствиям — автор пришёл в ярость и подал на студию в суд.

Скандал с фильмом «Газонокосильщик»

История «Газонокосильщика» обросла скандалами сразу после премьеры. Изначально у фильма был собственный сценарий под рабочим названием «Кибер-Бог». Но студия New Line Cinema, владевшая правами на рассказ Кинга «Газонокосильщик», решила сыграть на имени писателя. Название сменили, а имя автора разместили на постерах.

Но между рассказом и фильмом не оказалось ничего общего. Возмущённый Кинг подал на студию в суд. New Line Cinema не стала менять название, но выплатила автору требуемую компенсацию, убрав его имя из титров.

Кадр из фильма «Газонокосильщик»

Сюжет фильма «Газонокосильщик»

Доктор Лоуренс Анджело посвятил себя рискованным исследованиям — он ищет способы усилить человеческий интеллект. Военные с интересом наблюдают за его экспериментами над приматами. Обещающие успех испытания внезапно прерываются: самый способный шимпанзе сбегает из лаборатории, и солдатам приходится его ликвидировать.

Работа доктора висит на волоске. В отчаянии он находит нового подопытного — местного парня Джоба, который подрабатывает стрижкой газонов.

Скромный сирота с особенностями развития часто становится мишенью для насмешек. Анджело обещает ему, что специальные препараты помогут стать умнее. Результат превосходит все ожидания: Джоб не просто развивает интеллект, но и открывает в себе телепатические способности.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 4 худших фильма по Стивену Кингу.

Фото: Кадры из фильма «Газонокосильщик» (1992)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
