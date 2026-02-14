Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить

В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить

14 февраля 2026 09:25
Кадр из сериала «Противостояние»

Актер очень переживал из-за вырезанных эпизодов.

В 1985 году на советские экраны вышел «Противостояние» — детектив по роману Юлиана Семёнова. Спустя десятилетия сериал обрёл статус культового, но путь к зрителю был непростым: цензоры встретили картину настороженно.

Оригинальную версию проекта так и не показали. Две полные серии вырезали перед премьерой, и с тех пор их никто официально не видел. Они до сих пор не выходили в эфир и не публиковались.

Идея сериала

«Противостояние» изначально снимали как восьмисерийный фильм. Режиссёр и сценаристы хотели показать растерянность людей в начале войны, но цензоры сочли такой взгляд слишком откровенным. Они выдвинули около четырёхсот замечаний, посчитав, что зритель ещё не готов к подобной драме.

Целые сюжетные линии пришлось вырезать. В эфир вышли только шесть серий, и акцент сместился на погоню за преступником. Олег Басилашвили позже вспоминал, что создатели пытались отстоять отснятый материал, но безуспешно.

«Вместо глубокой драмы о самом времени получился упрощённый детектив», — замечал исполнитель главной роли.

Кадр из сериала «Противостояние»

Кастинг

На главную роль пробовалось несколько известных актеров, но утвердили в итоге Олега Басилашвили. Его экранного противника Кротова сыграл Андрей Болтнев, на тот момент еще не слишком узнаваемый зрителями, однако уже знакомый режиссерам по предыдущим работам.

Спустя годы разница в гонорарах исполнителей главных ролей вызывает споры. Болтнев, чей персонаж запомнился многим не меньше, а то и ярче, получил за фильм значительно меньше. Ему выплатили 1680 рублей, в то время как Басилашвили заработал 9408.

Объясняется такой разрыв не профессионализмом. В советской системе оплаты труда актеров учитывались звания, количество съемочных смен и утвержденные ставки.

Басилашвили на тот момент уже имел статус народного артиста и провел на площадке почти год. Болтнев, при всем драматическом таланте, был занят в картине меньше и не располагал сопоставимым положением.

Фото: Кадры из сериала «Противостояние»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами Читать дальше 14 февраля 2026
У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала Читать дальше 14 февраля 2026
Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли Читать дальше 14 февраля 2026
Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь Читать дальше 14 февраля 2026
Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Читать дальше 13 февраля 2026
Стало известно, какой сезон «Разделения» будет финальным: Apple TV не собирается тянуть кота за хвост Стало известно, какой сезон «Разделения» будет финальным: Apple TV не собирается тянуть кота за хвост Читать дальше 13 февраля 2026
Угадайте советский фильм по кадру с блинами: если не справитесь, то придется к Масленице пересмотреть все эти картины (тест) Угадайте советский фильм по кадру с блинами: если не справитесь, то придется к Масленице пересмотреть все эти картины (тест) Читать дальше 13 февраля 2026
От вида этого голого героя в «Рыцаре Семи Королевств» зрители ахнули: кем на самом деле был сир Арлан От вида этого голого героя в «Рыцаре Семи Королевств» зрители ахнули: кем на самом деле был сир Арлан Читать дальше 13 февраля 2026
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше