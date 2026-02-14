В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить

В 1985 году на советские экраны вышел «Противостояние» — детектив по роману Юлиана Семёнова. Спустя десятилетия сериал обрёл статус культового, но путь к зрителю был непростым: цензоры встретили картину настороженно.

Оригинальную версию проекта так и не показали. Две полные серии вырезали перед премьерой, и с тех пор их никто официально не видел. Они до сих пор не выходили в эфир и не публиковались.

Идея сериала

«Противостояние» изначально снимали как восьмисерийный фильм. Режиссёр и сценаристы хотели показать растерянность людей в начале войны, но цензоры сочли такой взгляд слишком откровенным. Они выдвинули около четырёхсот замечаний, посчитав, что зритель ещё не готов к подобной драме.

Целые сюжетные линии пришлось вырезать. В эфир вышли только шесть серий, и акцент сместился на погоню за преступником. Олег Басилашвили позже вспоминал, что создатели пытались отстоять отснятый материал, но безуспешно.

«Вместо глубокой драмы о самом времени получился упрощённый детектив», — замечал исполнитель главной роли.

Кастинг

На главную роль пробовалось несколько известных актеров, но утвердили в итоге Олега Басилашвили. Его экранного противника Кротова сыграл Андрей Болтнев, на тот момент еще не слишком узнаваемый зрителями, однако уже знакомый режиссерам по предыдущим работам.

Спустя годы разница в гонорарах исполнителей главных ролей вызывает споры. Болтнев, чей персонаж запомнился многим не меньше, а то и ярче, получил за фильм значительно меньше. Ему выплатили 1680 рублей, в то время как Басилашвили заработал 9408.

Объясняется такой разрыв не профессионализмом. В советской системе оплаты труда актеров учитывались звания, количество съемочных смен и утвержденные ставки.

Басилашвили на тот момент уже имел статус народного артиста и провел на площадке почти год. Болтнев, при всем драматическом таланте, был занят в картине меньше и не располагал сопоставимым положением.