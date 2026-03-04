В 1979 году именно там все началось: появились первые подробности 2 сезона сериала «Чужой: Земля»

Мир «Чужого» вновь строят там, где все зародилось.

После долгого молчания появились обнадеживающие новости о втором сезоне сериала «Чужой: Земля». Проект, ставший первым сериалом во вселенной «Чужого», официально продлен, и теперь стало известно, что команда готовится вернуться к работе.

Съемки — на родине франшизы

Исполнительный продюсер Дана Гонсалес опубликовал в социальных сетях фото со студии Pinewood в Бакингемшире. Именно здесь снимался оригинальный фильм 1979 года. В подписи он написал:

«Очень рад начать работу над 2-м сезоном сериала. Строим мир на родине вселенной “Чужой”».

Судя по публикации, производство либо уже стартовало, либо начнется в самое ближайшее время. Это особенно важно, учитывая, что финал первого сезона оставил зрителей в напряженном ожидании.

Кто вернется во втором сезоне

Пока официально подтверждено участие только Сидни Чендлер, сыгравшей Венди. Актриса поддержала новость, репостнув публикацию продюсера.

С большой вероятностью к своим ролям вернутся и другие выжившие персонажи — Бой Кавалер, Кирш, Си Джей и Морроу. Финал действительно оборвался на самом интересном месте, и логично ожидать продолжения их линий.

Когда ждать премьеру

Даже если съемки стартуют уже сейчас, постпродакшн может занять время: в сериале активно используются визуальные эффекты, сложный звук и оригинальная музыка. Поэтому релиз вероятен не раньше 2027 года.

Но главное — мир «Чужого» продолжается. И, судя по настрою команды, вторая глава обещает быть не менее амбициозной.