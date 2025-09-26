Меню
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше

26 сентября 2025 15:13
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

С интрижкой Доа и Фираза не вышло, но сценаристы не сдаются.

После крупного скандала «Клюквенный щербет» пытается найти баланс между сценарными ходами и пожеланиями зрителей. Поэтому 106 серия будет не слишком шокирующей, но даст несколько зацепок для грядущих сюжетных поворотов.

Нурсема мечтает о ребенке

В новых сериях сценаристы словно решили окончательно доказать: Нурсема потеряла свою прежнюю интуицию. Она больше не видит очевидного — холод в глазах Фираза.

Только Асуде прекрасно понимает, что её сын играет нечестно: она прямо говорит ему, что ребёнок не игрушка, и если в сердце есть другая женщина, нечего обманывать Нурсему.

Доа и Фатих — снова на грани

Доа вновь заговорила о разводе, и это выводит из себя не только Апо, но и Кывылджим. Ещё недавно она мечтала о новой жизни с Фатихом, а теперь снова готова сбежать.

Сценаристы осторожно намекают на возможную измену — и это объясняет внезапную перемену её решений. Фатих же продолжает угрожать жене и одновременно ведёт грязную игру против Асиля.

Асиль объявляет войну

На роскошной яхте, купленной Фатихом, компания устраивает приём, но праздник срывает полиция. Асиль сразу понимает, чьих рук это дело, и прямо заявляет, что Фатих подписал себе приговор.

Война между ними только начинается, и в этой истории Асиль явно не тот, кто будет пассивно ждать удара.

Ниляй и Мустафа: опасные догадки

Ниляй решает вернуться к своей прежней жизни и впервые за долгое время навещает мужа в клинике. Она хочет понять, что заставило Мустафу взять оружие. Ишил начинает нервничать всё больше, ведь отправитель послания до сих пор не обнаружен.

Главная интрига

Будет ли раскрыта правда о том, виновен ли Омер в смерти девушки? Этот сюжет держит зрителей в напряжении куда сильнее, чем очередные хождения по кругу с разводами. Сценаристы явно затянули с развязкой: зрители ждут момента, когда Мустафа вернёт рассудок, а Ишил окажется разоблачена.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
