Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного

Хит Nickelodeon «Даша-путешественница» начал выходить на экраны еще 26 лет назад. В коротких и простых сериях маленькая 7-летняя девочка выполняла определенные задания. Эпизоды были построены как интерактив и вовлекали в сюжет зрителей.

Вместе с Дашей им нужно было искать определенные знаки на экране, учить слова и выражения, а в конце каждой серии исполнять особый танец.

Сейчас новое поколение малышей проект уже не смотрит, а пользователи Сети используют кадры и цитаты из мультика, в основном, лишь в качестве мемов. Рейтинг проекта на IMDb составляет скромные 4,4. Но есть и исключение: у одной серии оценка взлетела до 9,8.

Сюжет серии «Мировые приключения Даши»

Эта серия про Дашу посвящена празднику — Дню дружбы. По всему миру друзья отмечают его, обмениваясь особыми браслетами.

Но хулиган Свипер по ошибке крадет несколько таких браслетов, не понимая, как они важны. Даша решает ему помочь и вместе они отправляются в большое путешествие, чтобы все вернуть.

Их путь лежит через разные страны: Францию, Танзанию, Россию и Китай. В каждой из них они находят новых друзей, учат новые слова и сталкиваются с местными проказниками, похожими на Свипера.

Эти сорванцы тоже пытаются завладеть браслетами. Даша и её команда успешно справляются со всеми трудностями и успевают вернуть украденное как раз к празднику.

В финале все друзья надевают свои браслеты. В этот момент небо освещает яркая радуга. Герои не только спасли День дружбы, но и доказали всем, что они настоящие искатели приключений.

Рейтинг серии «Мировые приключения Даши»

Этот эпизод стал 19 серией 4 сезона проекта (в производственной нумерации) и вышел еще в 2006 году. А теперь спустя 20 лет пользователи IMDb обратили внимание, что у серии была довольно высокая оценка в 8,6 балла по сравнению с относительно низким рейтингом всего мультика.

После этого комментаторы просто начали накручивать цифры. Пользователи повышали рейтинг до тех пор, пока он не приблизился к 10-балльной оценке легендарного эпизода «Озимандия» из сериала «Во все тяжкие» (14 серия 5 сезона). Сейчас у серии «Мировые приключения Даши» — уже 9,8.

Более того, некоторые комментаторы оставляют и хвалебные рецензии на платформе, явно иронично преувеличивая достоинства мультика.

«Когда я услышал, как все говорят об этом эпизоде, я немного скептически отнёсся к этому. Как может эпизод такого сериала быть настолько хорош? Но после просмотра... я понял. Наконец-то понял», «Этот эпизод выходит за рамки детского телевидения и по праву считается кинематографическим шедевром», «Этот эпизод идеален не потому, что пытается стать культовым, а потому, что он честен со зрителем», «Вершина совершенства для всех последующих серий», — пишут на IMDb.

