Узнала, как готовит чай Мама-Кошка в «Трех котах» и больше не пью по-старому: рецепт для самого незабываемого вкуса

Из обычного напитка тоже можно сделать шедевр.

В мультипликации даже привычные вещи обретают особое очарование. Чай там пьют не как в реальной жизни — персонажи добавляют в него что-то своё, придумывают необычные способы заваривания или подачи.

Так, в мультсериале «Три кота» у Мамы-Кошки есть фирменный напиток. Её чай получается настолько насыщенным, что забыть его вкус просто невозможно.

Что понадобится

Одно яблоко, одна груша, половина апельсина, палочка корицы, щепотка ванили, литр воды, мёд по вкусу.

Как приготовить

Яблоко и грушу режут тонкими дольками. Апельсин нарезают небольшими ломтиками. В кастрюле доводят до кипения литр воды.

Затем в неё отправляют подготовленные фрукты, добавляют корицу и ваниль. Смесь варят на медленном огне в течение десяти-пятнадцати минут. После этого напиток снимают с плиты и оставляют настаиваться ещё минут пять.

Готовый чай процеживают, а мёд добавляют уже по вкусу. Получается ароматный, слегка сладковатый и очень уютный напиток.