Меню
Русский English
Отмена
С 2004 года не растет: сколько лет Крошу из «Смешариков» на самом деле

3 апреля 2026 10:23
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Мультфильму уже более 20 лет.

Известный мультсериал «Смешарики» создан командой талантливых авторов во главе с Салаватом Шайхинуровым. Впервые серии проекта вышли в эфир 17 мая 2004 года и с тех пор завоевали сердца зрителей всех возрастов.

В проекте много героев. Все они шарообразные и забавные. Крош является одним из самых ярких и запоминающихся персонажей этого сериала.

Если говорить о возрасте Кроша, то здесь возникает интересный парадокс. Несмотря на то что сериал существует с 2004 года, и его герои, включая Кроша, кажутся вечными, их возраст не указан фактически нигде.

По ощущениям, Крош — это жизнерадостный младшеклассник. Вместе с тем при всей его детской непосредственности, он обладает и определенной житейской мудростью, присущей подросткам. Разные источники указывают на то, что ему может быть от 9 до 13 лет.

Крош полон энергии. Он всегда готов к новым приключениям и не боится экспериментировать. Он воплощает в себе дух детства со своими озорными идеями и стремлением к открытиям. Его характер и поведение — типичные черты младшего школьника: он прыгает, строит космические корабли из подручных средств и активно исследует окружающий мир.

Таким образом, если говорить о Кроше в контексте его «возраста», то можно сказать, что он символизирует ту беззаботную и яркую жизнь, которая присуща детям, несмотря на то, что мультсериал сам по себе уже давно стал классикой. Так что, Крош — это вечный ребенок, который не стареет, оставаясь символом веселья и дружбы в мире «Смешариков».

Фото: Кадр из мультсериала «Смешарики»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия Читать дальше 5 апреля 2026
Легендарный советский хит про мамонтенка пересняли: «Наш ответ "Ледниковому периоду"» Легендарный советский хит про мамонтенка пересняли: «Наш ответ "Ледниковому периоду"» Читать дальше 4 апреля 2026
«Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика «Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика Читать дальше 4 апреля 2026
Думали, нет ничего круче розовой каши из «Маши и Медведя»? Тогда вот рецепт идеального завтрака — розовые блины от «Трех котов» Думали, нет ничего круче розовой каши из «Маши и Медведя»? Тогда вот рецепт идеального завтрака — розовые блины от «Трех котов» Читать дальше 4 апреля 2026
В советском Винни-Пухе нет ни одного человека — даже Кристофера Робина: почему из мультика вырезали всех людей В советском Винни-Пухе нет ни одного человека — даже Кристофера Робина: почему из мультика вырезали всех людей Читать дальше 4 апреля 2026
Коржик и Карамелька без ума: рецепт тех самых «макарошек» из «Трех котов» — осилит каждый Коржик и Карамелька без ума: рецепт тех самых «макарошек» из «Трех котов» — осилит каждый Читать дальше 4 апреля 2026
А вы посмотрели новую серию «Маши и Медведя»? «Три пятачка» быстро залетает в тренды — там уже 527 564 просмотра за несколько часов А вы посмотрели новую серию «Маши и Медведя»? «Три пятачка» быстро залетает в тренды — там уже 527 564 просмотра за несколько часов Читать дальше 3 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше