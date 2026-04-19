Узнала и удивилась, как он не сошел с ума: сколько Рокки пробыл один до прилета Грейса в «Проекта «Конец света»

До своей официальной премьеры «Проект "Конец света"» уже успел получить положительные отзывы. Фильм поднимает важные вопросы и при это отличается позитивным настроем. Картина является экранизацией книги Энди Вейра.

Сюжет сосредоточен на астронавте Райленде Грейсе, который просыпается на космическом корабле, не имея ни малейшего представления о своем имени или целях миссии. Постепенно он начинает осознавать, что стал единственным выжившим из команды, отправившейся на планету Тау Кита в поисках спасения от надвигающейся катастрофы на Земле. Когда Грейс достигает Тау Кита, он находит там инопланетянина по имени Рокки на корабле «Блип-А».

История развивается, Грейс и Рокки налаживают контакт, учатся общению и сотрудничают в миссии по уничтожению хищного существа, угрожающего их планетам.

Сюжет развивается так динамично, что легко упустить важный момент: сколько же лет Рокки находился в этом районе до появления Грейса?

Оказалось, что на момент встречи с Грейсом Рокки провел у Тау Кита целых 46 лет. Грейс, услышав эту информацию, замечает:

Он застрял в этой системе дольше, чем я живу.

Оказывается, представители расы эридианцев живут намного дольше людей. Рокки сообщает Грейсу, что ему уже 291 год по земным меркам, а средняя продолжительность жизни эридианца составляет 689 лет.

Тем не менее, даже с учетом его долгого существования, Рокки провел в изоляции много лет, что делает прибытие Грейса «Аве Марии» очень важным событием для него. Удивительно, как он не сошел с ума от одиночества. Более того, это значит, что инопланетянин не спал все это время, ведь он был совсем один.