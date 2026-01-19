Меню
Узнала, что Брагин был вовсе не выдумкой: звезда «Первого отдела» Колесников раскрыл, кто стал прототипом героя

19 января 2026 16:40
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Долгие году думала, что все это придуманный образ, но ошибалась.

Еще недавно Брагина воспринимали как удачно прописанный образ для сериала «Первый отдел». Харизматичный, жесткий, неудобный. Но в какой-то момент стало ясно: этот герой слишком живой, чтобы быть вымышленным целиком. И теперь это подтвердили официально.

У Брагина был реальный прототип

Исполнитель главной роли Иван Колесников рассказал, что готовился к съемкам не только по сценарию. В работе над образом ему помогал действующий сотрудник центрального аппарата Следственного комитета. Именно он и стал прототипом Юрия Брагина.

По словам актера, без этих консультаций справиться с ролью было бы невозможно. Речь шла не только о деталях расследований, но и о внутренней логике службы, отношениях с коллегами и поведении в сложных ситуациях. Брагин получился противоречивым именно потому, что за ним стоял реальный человек.

«Он и стал для меня прототипом героя»,заявил Колесников.

Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Как создавали характер героя

Колесников отмечает, что вместе с консультантом они обсуждали не только профессию, но и место Брагина в системе. Его реакцию на давление, конфликт с начальством, усталость и принципы, от которых он не готов отступать.

Именно поэтому герой часто кажется неудобным и даже резким. В этом нет сценарного преувеличения — это отражение реальной следственной работы.

Что на самом деле хотел показать сериал

Создатели «Первого отдела» изначально делали ставку не на эффектные повороты, а на достоверность. Проект создавался при участии Следственного комитета, и его задача была шире обычного детектива.

Авторы хотели показать жизнь современного следователя целиком. Работу, личные проблемы, выбор между службой и близкими, а также мужскую дружбу, которая формируется в условиях постоянного давления. И теперь ясно, почему Брагин выглядит так убедительно. Он не собран из штампов. Он списан с реальности.

«Первый отдел» лидирует, а «Невский» — на втором месте: зрители выбрали сериалы, в которых хотели бы сняться.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
