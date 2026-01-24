Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места

Меню
24 января 2026 17:09
Кадр из фильма «Девчата»

Некоторые детали легко заметить в кадре.

Советское кино создало множество запоминающихся женских персонажей. Их образы до сих пор кажутся эталоном стиля.

Но если присмотреться к знаменитым кадрам, можно заметить интересную общую деталь. Многие героини появлялись на экране без привычных в нашем понимании бюстгальтеров. Это касалось и самих актрис в реальной жизни.

Такая практика была достаточно распространённой в советском обществе. У женщин на это существовало несколько вполне конкретных и практичных причин.

Мода и дефицит

Отсутствие этого предмета в гардеробе часто объяснялось веяниями моды. Трудно сказать точно, когда именно он вошёл в повседневный обиход советских женщин. Скорее всего, это произошло в 60-е или 70-е годы. Как и многие другие западные вещи, он сразу стал объектом желания и дефицита.

За красивыми моделями началась настоящая охота. Этот дефицит сохранялся очень долго, вплоть до появления на прилавках более доступных китайских товаров.

Знаменитые актрисы, конечно, могли себе позволить заказ из-за границы. Но для большинства обычных женщин, в том числе и многих исполнительниц в массовке, изящные кружевные бюстгальтеры долгое время оставались лишь несбыточной мечтой.

Кадр из фильма «Тихий Дон»

Качество

Когда на рынке наконец появились более доступные модели, возникла новая сложность — их качество. Дешёвое бельё, часто китайского производства, доставляло массу неудобств. Оно кололось, натирало кожу и плохо сидело по фигуре. При этом цена на него оставалась для многих высокой.

Выходом из положения стали простые бюстгальтеры, конические топы из хлопка. Их можно было купить в обычной галантерее или даже сшить дома. Для этого использовали выкройки из популярных журналов вроде «Работницы».

Такое бельё было очень простым и грубоватым. После стирки ткань могла становиться жёсткой и ещё больше натирать кожу. Оно не отличалось изяществом и иногда даже было заметно сквозь одежду на экране в кино.

Фото: Кадры из фильмов «Тихий Дон» (1957), Девчата» (1961)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
