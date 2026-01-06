Меню
Киноафиша Статьи Ужины в большом зале Хогвартса звезды фильмов про Гарри Поттера вспоминали с ужасом: протухшее мясо и запах как из мусорки

6 января 2026 15:13
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Аппетитно такие банкеты выглядели только на экране.  

Съёмочный процесс — это далеко не всегда веселье и шутки между дублями. Порой актёрам приходится сталкиваться со сценами, которые даются им с огромным трудом. И даже самая дружеская атмосфера на площадке не гарантирует, что кому-то не достанется по-настоящему тяжёлая работа.

Франшиза о «Гарри Поттере» — прекрасная иллюстрация. Молодые и опытные актёры росли вместе почти десять лет в очень тёплом коллективе. Однако у многих из них до сих пор есть свой личный «чёрный список» эпизодов, которые хотелось бы стереть из памяти.

И абсолютным лидером этого антирейтинга стали вовсе не опасные трюки, а те самые уютные сцены праздничных застолий в Большом зале Хогвартса.

Это, пожалуй, самая знаменитая локация в мире «Гарри Поттера». Парящие свечи, волшебный потолок и столы, заваленные жареными индейками и пирожными — на экране это выглядело как рай.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Но у этой «гастрономической магии» была своя тёмная сторона. Вся еда на съёмочной площадке была совершенно настоящей. Первое время, особенно дети-актёры, были в полном восторге — им разрешали есть всё что угодно и в любых количествах.

Однако съёмочные смены часто затягивались на много часов, а мощные осветительные приборы нагревали воздух до невероятных температур. Уже через день-два продукты начинали активно портиться.

Актеры с ужасом вспоминали тот специфический запах. По их словам, стоило войти в павильон, как всех накрывало волной тяжёлого, тошнотворного аромата протухшего мяса и тёплых овощей. К третьему дню съёмок роскошный банкет пах, как переполненный мусорный бак в летний зной.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько раз Поттер использовал Непростительные.

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
