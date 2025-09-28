Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени

Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени

28 сентября 2025 22:00
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», «Ганнибал», «Шершни»

Даже пилотные серии — настоящие шедевры.

Ужасы не дают времени на раскачку — зрителя нужно ошарашить сразу. Удачный пилот решает всё: именно он определяет, будет ли сериал жить долго или растворится в потоке однотипных проектов.

Мы выбрали пять шоу, чьи первые серии уже вошли в историю — именно так и должны начинаться великие хорроры.

«Ходячие мертвецы» (2010)

Фрэнк Дарабонт снял один из лучших пилотов в истории телевидения. Рик Граймс просыпается в пустой больнице и выходит в мир, где всё погибло.

Пустые трассы, брошенные машины, тишина, нарушаемая лишь стонами зомби — и тот самый эпизод с маленькой девочкой-мертвецом, в которую он вынужден стрелять. С первых минут ясно: сериал будет жестоким и безжалостным, а выжить здесь удастся не всем.

«Очень странные дела» (2016)

Дафферы открыли шоу классической хоррор-сценой: учёный убегает из секретной лаборатории и гибнет от лап монстра. А уже через несколько минут — уютный подвал, подростки играют в D&D, смеются и спорят.

Сочетание ужаса Карпентера и тёплой атмосферы «Эмблина» сделало сериал мировым феноменом. Контраст между монстром из Изнанки и дружбой школьников оказался крючком, от которого невозможно оторваться.

«Ганнибал» (2013)

Брайан Фуллер начал с откровенно мрачного: агент ФБР Уилл Грэм шаг за шагом воссоздаёт жестокое убийство. Камера задерживается на кровавых деталях, и зритель понимает: это не очередной процедурал, а тревожный, эстетичный хоррор о бездне человеческой психики.

И именно в этой первой сцене«Ганнибала» ясно, что Грэм — единственный, кто способен приблизиться к Ганнибалу Лектеру.

«Призрак дома на холме» (2018)

Майк Флэнаган объединил хоррор и драму в почти безупречном пилоте. Финал первой серии — тот самый момент, когда Стивен видит сестру Нелл в своей квартире, а через секунду узнаёт по телефону: она мертва.

Зрителя будто ударяет током. Жуткое соседствует с трагическим, а семейная драма становится ещё страшнее самих призраков.

«Шершни» (2021)

Редкий случай, когда шоу пугает буквально с первой сцены. Девочка бежит по лесу, попадает в ловушку — и её съедают такие же подростки. Дальше сериал резко переносит нас в 90-е: школьная футбольная команда попадает в авиакатастрофу.

Мы знаем, к чему всё приведёт, — но как именно девушки дойдут до каннибализма? Эта интрига держит зрителей весь сезон.

Эти пилоты работают как приманка: они обещают ужас, тайну и катарсис, и зритель остаётся — чтобы узнать, куда заведёт история.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», «Ганнибал», «Шершни»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше