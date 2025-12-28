Уже точно понятно, когда выйдет 1 серия 5 сезона «Первого отдела»: НТВ сделает подарок зрителям прямо на праздник

Поклонникам «Первого отдела» долго гадать не придётся. Стал известен ориентир по датам, и он вполне читается между строк программной сетки НТВ. Если канал сохранит уже привычную схему показа, то премьера «Первый отдел 5» стартует либо 23 февраля, либо 24 февраля — аккурат сразу после праздничных дней.

Выбор логичный: НТВ традиционно ставит свои флагманские криминальные сериалы именно на конец зимы, когда зритель уже соскучился по серьёзным историям без новогодней мишуры.

Почему именно эти даты

Сейчас телеканал запускает повтор всех сезонов «Первого отдела» по уже отработанной модели. Напомню: в самом первом сезоне было 20 серий, которые показали за пять дней — с 1 по 5 января. Такой формат плотного показа НТВ использует как «разогрев» перед премьерой продолжения.

Дальнейшее расписание следующих сезонов обещают раскрыть через неделю, но уже сейчас очевидно: сетка почти полностью копирует январский вариант прошлого года. А значит, логическое окно для нового сезона — последняя декада февраля.

Чего ждут зрители от пятого сезона

Четвёртый сезон вызвал у аудитории много споров. Да, сериал по-прежнему держался на харизме Ивана Колесникова и тандеме с Сергеем Жарковым, но по драматургии заметно уступал ранним сезонам. И это чувствовали почти все.

Не случайно зрители всё чаще говорят одно и то же: хочется возвращения того самого «Первого отдела», каким он был в сезонах 1–3, когда за проектом стоял Денис Нейманд. Более жёсткого, более умного, без лишней суеты и проходных линий.

Почему у «Первого отдела 5» есть шанс

У сериала по-прежнему сильный фундамент:

– герой Юрия Брагина остаётся одним из самых цельных образов на НТВ – формат «следствие без глянца» всё ещё работает – аудитория у проекта стабильная и лояльная

Если создатели сделают выводы из критики четвёртого сезона и вернут плотную интригу, пятый может снова стать тем самым сериалом, который обсуждают, а не просто смотрят фоном.

Подведем итог

Если ориентироваться на текущий график НТВ, премьера «Первый отдел 5» состоится 23 или 24 февраля. Официальное подтверждение ожидается в ближайшие дни, но интрига уже практически раскрыта.

Ждём, надеемся — и очень хочется, чтобы это было возвращение к лучшим временам сериала.

