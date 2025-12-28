Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уже точно понятно, когда выйдет 1 серия 5 сезона «Первого отдела»: НТВ сделает подарок зрителям прямо на праздник

Уже точно понятно, когда выйдет 1 серия 5 сезона «Первого отдела»: НТВ сделает подарок зрителям прямо на праздник

28 декабря 2025 14:15
Кадр из сериала «Первый отдел»

Поклонники целый год ждали этот момент.

Поклонникам «Первого отдела» долго гадать не придётся. Стал известен ориентир по датам, и он вполне читается между строк программной сетки НТВ. Если канал сохранит уже привычную схему показа, то премьера «Первый отдел 5» стартует либо 23 февраля, либо 24 февраля — аккурат сразу после праздничных дней.

Выбор логичный: НТВ традиционно ставит свои флагманские криминальные сериалы именно на конец зимы, когда зритель уже соскучился по серьёзным историям без новогодней мишуры.

Почему именно эти даты

Сейчас телеканал запускает повтор всех сезонов «Первого отдела» по уже отработанной модели. Напомню: в самом первом сезоне было 20 серий, которые показали за пять дней — с 1 по 5 января. Такой формат плотного показа НТВ использует как «разогрев» перед премьерой продолжения.

Дальнейшее расписание следующих сезонов обещают раскрыть через неделю, но уже сейчас очевидно: сетка почти полностью копирует январский вариант прошлого года. А значит, логическое окно для нового сезона — последняя декада февраля.

Чего ждут зрители от пятого сезона

Кадр из сериала «Первый отдел»

Четвёртый сезон вызвал у аудитории много споров. Да, сериал по-прежнему держался на харизме Ивана Колесникова и тандеме с Сергеем Жарковым, но по драматургии заметно уступал ранним сезонам. И это чувствовали почти все.

Не случайно зрители всё чаще говорят одно и то же: хочется возвращения того самого «Первого отдела», каким он был в сезонах 1–3, когда за проектом стоял Денис Нейманд. Более жёсткого, более умного, без лишней суеты и проходных линий.

Почему у «Первого отдела 5» есть шанс

У сериала по-прежнему сильный фундамент:

– герой Юрия Брагина остаётся одним из самых цельных образов на НТВ – формат «следствие без глянца» всё ещё работает – аудитория у проекта стабильная и лояльная

Если создатели сделают выводы из критики четвёртого сезона и вернут плотную интригу, пятый может снова стать тем самым сериалом, который обсуждают, а не просто смотрят фоном.

Подведем итог

Если ориентироваться на текущий график НТВ, премьера «Первый отдел 5» состоится 23 или 24 февраля. Официальное подтверждение ожидается в ближайшие дни, но интрига уже практически раскрыта.

Ждём, надеемся — и очень хочется, чтобы это было возвращение к лучшим временам сериала.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Вместе они — идеальный тандем»: в Сети появились редкие кадры 5 сезона «Первого отдела» для НТВ с Брагиным и Шабановым (для тех, кто соскучился) «Вместе они — идеальный тандем»: в Сети появились редкие кадры 5 сезона «Первого отдела» для НТВ с Брагиным и Шабановым (для тех, кто соскучился) Читать дальше 26 декабря 2025
НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»? НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»? Читать дальше 26 декабря 2025
25% у «Шефа», 21% у «Нашего спецназа», а 1 место даже не у «Невского», а у другого проекта: итоги 2025-го года от «Триикс Медиа» 25% у «Шефа», 21% у «Нашего спецназа», а 1 место даже не у «Невского», а у другого проекта: итоги 2025-го года от «Триикс Медиа» Читать дальше 25 декабря 2025
Паламарчук обошел Борисова и Жаркова, а «Первый отдел» оставил с носом «Фишера» и «Аутсорс»: главные итоги 2025 года по версии Кино-Театр.Ру Паламарчук обошел Борисова и Жаркова, а «Первый отдел» оставил с носом «Фишера» и «Аутсорс»: главные итоги 2025 года по версии Кино-Театр.Ру Читать дальше 25 декабря 2025
Со 2 января станет понятно, когда выйдет 5 сезон «Первого отдела»: НТВ раскрыл карты — гадать на кофейной гуще не придется Со 2 января станет понятно, когда выйдет 5 сезон «Первого отдела»: НТВ раскрыл карты — гадать на кофейной гуще не придется Читать дальше 24 декабря 2025
В преддверии Нового года НТВ выпускает горячую детективную новинку: сразу 8 серий за два дня — это «бомба» В преддверии Нового года НТВ выпускает горячую детективную новинку: сразу 8 серий за два дня — это «бомба» Читать дальше 24 декабря 2025
Соскучились по «Сватам», но 7 сезонов уже посмотреть не успеете: включайте новогодний фильм — Киркоров и Лазарев не зря приехали в Кучугуры Соскучились по «Сватам», но 7 сезонов уже посмотреть не успеете: включайте новогодний фильм — Киркоров и Лазарев не зря приехали в Кучугуры Читать дальше 28 декабря 2025
Сценарист «Волшебного участка» и Куценко объединились: почему «Встать на ноги» уже называют главным прорывом Okko в 2026 году Сценарист «Волшебного участка» и Куценко объединились: почему «Встать на ноги» уже называют главным прорывом Okko в 2026 году Читать дальше 28 декабря 2025
У «Олдскула» — 22%, у «Нам покер» — 16: зрители выбрали главную комедию 2025 года (в главный ролях звезда «Невского») У «Олдскула» — 22%, у «Нам покер» — 16: зрители выбрали главную комедию 2025 года (в главный ролях звезда «Невского») Читать дальше 28 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше