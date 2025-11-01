Уже сходили в кино на полнометражку по «Человеку-бензопиле»? Вот еще три аниме, которые покажут на большом экране до конца 2025 года

В 2025 году японская анимация демонстрирует беспрецедентные результаты на мировой арене. Наибольший резонанс вызвали сборы фильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», достигшие впечатляющей отметки в 600 с лишним миллионов долларов.

Другой заметный проект — «Человек-бензопила: История Резе» — уверенно преодолел рубеж в 108,7 миллиона долларов, при этом его кассовые показатели продолжают стабильно расти с конца октября.

Аналитики констатируют, что глобальный интерес к японской анимационной продукции в текущем году установил новые рекордные значения. А афиша предстоящих премьер обещает продолжение этой тенденции. Нас ждет еще несколько любопытных релизов.

«Невинный панк: Заводная девчонка»

Короткометражный фильм «Невинный панк: Заводная девчонка» показали в ограниченном формате еще в июне — исключительно в токийских и осакских кинотеатрах. Для американской аудитории предусмотрены всего два специальных сеанса — 11 и 13 ноября. А позже поклонники ждут релиза в Сети.

Яркая анимация, футуристический мир на стыке научной фантастики и киберпанка, да ещё и с динамичными экшн-сценами — и все это за 35 минут.

«Магическая битва: Казнь»

Для всех, кто обожает динамичные сюжеты и эпические баталии, настоящим подарком станет полнометражный мультфильм «Магическая битва: Казнь». Это не просто экранизация — а переосмысление ключевой арки «Инцидент в Сибуе» и первых глав третьего сезона аниме.

Японские зрители увидят картину уже 7 ноября, а остальная аудитория присоединится к просмотру 5 декабря.

«Скарлет»

Поклонникам качественного аниме стоит обратить внимание на новый полнометражный мультфильм Мамору Хосоды — создателя культовой «Девочки, покорившей время». Его «Скарлет» станет первой крупной работой после впечатляющего фэнтези «Красавица и дракон», что само по себе вызывает огромный интерес.

На этот раз режиссер погружает зрителей в мрачную сказку, разворачивающуюся в средневековом мире. Японская премьера запланирована на 21 ноября, а международные зрители смогут увидеть картину с 12 декабря.

Ранее портал «Киноафиша» писал, стоит ли ждать Резе во втором сезоне «Человека-бензопилы».