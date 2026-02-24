Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов

Уже пять сезонов «Первый отдел» держит внимание зрителей, и новая порция серий подтвердила, что ажиотаж вокруг проекта ничуть не угас.

Однако многие поклонники до сих пор гадают, почему авторы выбрали именно такое название. Куда практичнее было бы остановиться на варианте «Следственный комитет» — он как раз рассказывает о рабочих буднях сотрудников этого ведомства. Кстати, съёмки проходят при непосредственной поддержке настоящих работников управления, так что атмосфера и детали максимально приближены к реальности.

Смысл названия

События сериала разворачиваются вокруг сотрудников конкретного подразделения — Первого следственного отдела, который входит в структуру главного управления по Санкт-Петербургу. Создатели объясняли, что с самого начала планировали сосредоточиться на работе именно этой оперативной группы, которая постоянно находится на передовой.

Описывать деятельность всего ведомства целиком они не собирались, поэтому название выбрали соответствующее, чтобы сразу обозначить фокус на конкретном коллективе.

Прототипы

Когда работа над первым сезоном только начиналась, авторы признавались, что брали за основу реальные уголовные дела, которые к тому моменту уже раскрыли следователи. Это помогло сделать сюжеты максимально живыми и убедительными.

А вот главные герои, по словам Ивана Колесникова и Сергея Жаркова, не имеют прямых прототипов — они не копировали конкретных людей, а скорее вобрали в себя черты многих профессионалов, с которыми общались во время подготовки к ролям.