Уже посмотрели финал «Рыцаря Семи королевств»? Не время расслабляться — собрали все будущие спин-оффы по «Игре престолов»

23 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Вселенная будет значительно расширена.

Телеканал HBO продолжает искать способ повторить тот бешеный успех, который выпал на долю «Игры престолов», и, похоже, терять надежду не собирается. Судя по тому, какой интерес вызвал «Рыцарь Семи Королевств» и какие заоблачные рейтинги он собирает, зрители совсем не устали от мрачного мира Вестероса.

Мы решили собрать в одном месте всё, что на сегодняшний день известно о грандиозных планах канала по расширению вселенной.

Отмененные проекты

Самый первый официальный приквел под названием «Кровавая луна», который иногда именовали «Долгой ночью», должен был рассказывать о событиях за тысячи лет до оригинального шоу и пролить свет на происхождение Белых ходоков.

С Наоми Уоттс в главной роли даже сняли пилот, но в 2019 году руководство HBO забраковало его, посчитав слишком рискованным углубляться в историю, которую Джордж Мартин лишь бегло обозначил в книгах. Вместо этого канал сделал ставку на более понятный и перспективный «Дом дракона».

Ещё один громкий проект, который так и не увидел свет, был посвящён судьбе Джона Сноу после финала. По задумке создателей, герой должен был предстать сломленным человеком, отправившимся в изгнание за Стену, но такая мрачная тональность не устроила продюсеров. Они побоялись волны недовольства со стороны фанатов и в 2023 году окончательно закрыли проект, хотя время от времени в Сети всплывают слухи о его возможной «разморозке».

Планирующиеся проекты

В последние пару лет Джордж Мартин не раз намекал, что у HBO в работе находится сразу пять или шесть ответвлений вселенной. Среди них числится приквел «Десять тысяч кораблей», где обещают показать аж три сотни драконов, и история про Эйгона Таргариена — первого короля из этой династии, который основал Королевскую Гавань.

Отдельный проект может достаться и харизматичному лорду Корлису Велариону из «Дома Дракона»: сериал «Девять путешествий» или «Морской Змей» расскажет о его былых приключениях и странствиях, которые вполне могут напомнить зрителям известные пиратские саги.

Ещё в разработке находится сиквел об Арье Старк — по последним данным, он на самой ранней стадии, и сценаристы думают, как сложилась судьба героини после того, как она уплыла на запад исследовать неведомые земли.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Некоторые фанаты предполагают, что Арья также может снова оказаться в Эссосе и даже встретить там Джона Сноу, но насколько такая идея близка создателям и готов ли Кит Харингтон возвращаться к роли, пока никто не знает.

Фото: Кадры из сериалов «Рыцарь Семи Королевств», «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
