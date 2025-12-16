Меню
Делимся графиком выхода сериала «Великий и могучий»: уже вышло 2 эпизода, а когда остальные и финал?

16 декабря 2025 16:40
Кадр из сериала «Великий и могучий» (2025)

15 декабря в онлайн-кинотеатре Premier стартовал комедийный сериал «Великий и могучий». Зрителям сразу открыли доступ к двум первым сериям, а дальше проект будет выходить почти без пауз. Рассказываем, как именно.

О чем сериал

В центре сюжета — провинциальный криминальный «решала», привыкший решать вопросы грубо и быстро. Его жизнь меняется после обычного ДТП, которое заканчивается неожиданной влюбленностью. Проблема в том, что девушка Лиза — дочь мэра города, женщины строгой и принципиальной.

Чтобы получить хоть какой-то шанс на одобрение, герою приходится сделать невозможное: отказаться от крепких выражений и научиться говорить правильно, красиво и по всем правилам русского языка. Так в его жизни появляется Нина Владимировна — педантичный преподаватель, для которой каждое слово имеет значение.

Кто играет и кто снимал

Главную роль исполнил Семён Молоканов, знакомый зрителям по сериалу «Зёма». Его партнерами по проекту стали Елена Сафонова, Алёна Митрошина и Олег Васильков. Режиссером выступил Алексей Кокорин, ранее работавший над историческими и драматическими проектами, но здесь он уходит в чистую комедию.

Расписание выхода сериала «Великий и могучий»:

  • 3 серия — 16 декабря
  • 4 серия — 17 декабря
  • 5 серия — 18 декабря
  • 6 серия — 22 декабря
  • 7 серия — 23 декабря
  • 8 серия — 24 декабря
  • 9 серия — 25 декабря

Почему стоит обратить внимание

«Великий и могучий» строится на контрасте — грубая уличная речь против академической правильности, криминальные привычки против интеллигентной среды. Это не просто комедия положений, а сериал про язык как инструмент власти, манипуляции и, внезапно, любви.

График выхода серий

В первом сезоне запланировано девять эпизодов. Премьера и финал разделены всего десятью днями, так что растягивать удовольствие не придется. Сериал уже доступен для просмотра в Premier, новые серии будут появляться строго по расписанию.

Также прочитайте: «Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7

Фото: Кадр из сериала «Великий и могучий» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
