Ароновой нет в кадре, но у нее главная роль: чем «Красавица» отличается от других фильмов про блокадный Ленинград

19 февраля в кинопрокат выйдет фильм «Красавица». Эта картина основана на реальной истории, произошедшей в период Блокады Ленинграда.

О чем картина

Фильм «Красавица» рассказывает о старшине Николае Светлове, которого после ранения направляют в зоопарк. Сначала он стремится попасть на фронт, но со временем осознает важность новой миссии — вместе с товарищами он ежедневно спасает десятки животных. Бегемотихе по кличке Красавица нужно не меньше четырехсот литров воды, и несмотря на голод и обстрелы ленинградцы самоотверженно заботятся о своей любимице.

Актерский состав

В фильме в главных ролях снялись Юлия Пересильд, Слава Копейкин и Стася Милославская. Создатели стремились правдиво передать атмосферу блокады, но в картине присутствует элемент художественного вымысла: бегемотиха Красавица общается с работниками зоопарка. Она предстает как настоящая ленинградка — с собственным голосом и своенравным характером. Героиню озвучила Мария Аронова.

Чем фильм особенен

Фильм рассказывает о блокаде Ленинграда через судьбы животных и самоотверженность тех, кто за ними ухаживал. В отличие от многих картин, сосредоточенных на человеческих страданиях, картина делает ставку на гуманизм, стремление сохранить жизнь и чувство любви. Сцены со смертью здесь практически не показаны, но даже трейлер уже может заставить плакать, ведь зоопарк получает приказ о ликвидации всех хищных животных.