Киноафиша Статьи Доа из «Клюквенного щербета» возвращается: новый турецкий медицинский сериал станет подарком к 8 марта

Доа из «Клюквенного щербета» возвращается: новый турецкий медицинский сериал станет подарком к 8 марта

27 февраля 2026 16:00
Кадр из сериала «Доктор в другой жизни»

Турецкие продюсеры выбрали идеальную дату.

Похоже, турецкие продюсеры решили сыграть наверняка и приурочили громкую премьеру к самой символичной дате. Медицинская драма «Доктор в другой жизни» официально выйдет 8 марта 2026 года на канале NOW — аккурат в Международный женский день.

Ход, надо признать, стратегически выверенный. Что может быть лучше весенним вечером, чем новый сериал с харизматичным доктором и драмой на грани нервного срыва?

О чём будет «Доктор в другой жизни»

В центре истории — профессор Инан Кюраль, гениальный врач, который после нападения теряет память о последних 12 годах жизни. Проснувшись, он обнаруживает, что не помнит ни семью, ни собственный путь к успеху.

Теперь герою предстоит буквально заново собрать себя по кусочкам: вернуться в профессию, разобраться в прошлом и столкнуться с правдой, которая, судя по синопсису, окажется не самой приятной.

Каст, который уже привлекает внимание

Главную роль исполняет Ибрагим Челиккол, знакомый зрителям по «Чёрно-белой любви». Его экранной партнёршей стала Сыла Тюркоглу — та самая Доа из «Клюквенного щербета». И ради проекта актриса эффектно покинула предыдущий хит.

Также в сериале задействованы Шебнем Хасанисоги и Бертан Асллани. За режиссуру отвечает Кетджхе, а сценарий написали Пынар Булут и Онур Коральп — команда с крепким опытом в хитовых проектах.

Почему проект уже на радаре фанатов

Важно и то, что «Доктор в другой жизни» — адаптация популярного итальянского сериала «Доктор: Всё в твоих руках». А значит, у истории уже есть крепкий драматургический фундамент.

Так что если вы любите медицинские драмы с амнезией, тайнами прошлого и красивыми страданиями — дату лучше не забывать. Премьера совсем близко.

Фото: Кадр из сериала «Доктор в другой жизни»
Анастасия Луковникова
