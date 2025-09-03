Первая неделя сентября будет жаркой: когда выйдет новый сезон «Клюквенного щербета» и других культовых дизи?

Осень в Турции традиционно открывает сезон громких премьер. В расписании зрителей в первую очередь — долгожданные продолжения любимых историй. Вот ориентировочный список с датами и описаниями.

«Если король проиграет» 2 сезон — 2 или 9 сентября, вторник

Один из самых обсуждаемых сериалов последних лет возвращается. Во втором сезоне Кенан вновь окунется в водоворот страстей и попытается разобраться со своими женщинами. Ни одна любовная линия не закончена, а это значит, что зрителей ждут новые драмы.

«Мечта Эшрефа» 2 сезон — 10 или 17 сентября, среда

Романтическая история о мужчине, пытающемся реализовать свою мечту, получит продолжение. Эшреф обнаружит, что не только внешние обстоятельства мешают ему достичь успеха, но и внутренний разлад в клане.

«Далекий город» 2 сезон — 15 сентября, понедельник

В конце первого сезона Алья и Джихан признались друг другу в чувствах. Но не только Эджмель встанет у них на пути. На горизонте появляется Боран, которого все считали мертвым. Как он выжил и что за игру ведет — это зрители узнают совсем скоро.

«Бахар» 3 сезон — 16 или 23 сентября, вторник

История о сильной женщине, которая борется за себя и свою семью, продолжается. Второй сезон закончился на драматической ноте. Теперь зрители узнают, что стало с теми, кто был на борту упавшего самолета и что дальше ждет Бахар и ее любимого.

«Клюквенный щербет» — 12 сентября, пятница

Совсем скоро зрители узнают, кто выжил в кровавой бойне в доме Уналов. Легендарный хит «Клюквенный щербет» возвращается с новым сезоном, где появятся новые персонажи и, соответственно, новые интриги и разборки. Ставки высоки, ведь убийство Пембе еще не раскрыто.

