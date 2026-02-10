Меню
Не хуже советских: 3 фильма про СССР, которые понравятся поклонникам Рязанова, Гайдая и других гениев

10 февраля 2026 12:00
Кадры из фильмов «Сестренка» (2019), «Мистер Нокаут» (2022), Территория» (2014)

Ленты бережно воссоздают ушедшую эпоху.

Если вы обожаете советское кино, но уже пересмотрели всю классику, есть интересный выход. Современные кинематографисты всё чаще снимают фильмы о жизни в СССР. Эти картины бережно воссоздают атмосферу того времени. Мы выбрали три увлекательных фильма о советской эпохе с высоким рейтингом.

«Сестренка», 8,3

Это добрая и трогательная экранизация повести Мустая Карима. Она рассказывает о необычной дружбе в тяжёлые военные годы.

В центре сюжета — мальчик-сирота из Башкирии, который спасает жизнь маленькой девочке. Их история переносит зрителя в атмосферу советского детства, полного трудностей и настоящих чувств.

Кадр из фильма «Сестренка»

«Мистер Нокаут», 7,7

Фильм рассказывает историю курсанта Валерия Попенченко. Он показывает хорошие результаты в боксе, но решает кардинально изменить жизнь и переходит в лёгкую атлетику.

Однако его необычный талант замечает эксцентричный тренер Григорий Кусикьянц. Он уговаривает молодого спортсмена вернуться на ринг.

Герой соглашается и ставит перед собой цель, которая кажется почти невозможной. Он хочет завоевать золотую медаль на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Кадр из фильма «Мистер Нокаут»

«Территория», 7,2

Действие разворачивается в начале 1960-х годов. Советское руководство настойчиво ищет золото на Дальнем Востоке. Инженер Чинков верит, что богатые залежи там есть, и берётся за организацию поисков. Поставленная задача — огромный риск. В случае неудачи его карьера закончится, как и у многих до него.

Чинков собирает необычную команду из геологов, бывших заключённых и интеллигентов. Всем им предстоит столкнуться с суровой природой, которая подвергнет их характеры жестокой проверке.

«Территория» снята по одноимённому роману Олега Куваева, рассказывающему о противостоянии человека и дикой стихии. Лента стала редким примером уважительного и масштабного рассказа о труде советских геологов, готовых рисковать всем ради общего дела.

Кадр из фильма «Территория»
Фото: Кадры из фильмов «Сестренка» (2019), «Мистер Нокаут» (2022), Территория» (2014)
Светлана Левкина
