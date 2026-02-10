Не хуже советских: 3 фильма про СССР, которые понравятся поклонникам Рязанова, Гайдая и других гениев

Если вы обожаете советское кино, но уже пересмотрели всю классику, есть интересный выход. Современные кинематографисты всё чаще снимают фильмы о жизни в СССР. Эти картины бережно воссоздают атмосферу того времени. Мы выбрали три увлекательных фильма о советской эпохе с высоким рейтингом.

«Сестренка», 8,3

Это добрая и трогательная экранизация повести Мустая Карима. Она рассказывает о необычной дружбе в тяжёлые военные годы.

В центре сюжета — мальчик-сирота из Башкирии, который спасает жизнь маленькой девочке. Их история переносит зрителя в атмосферу советского детства, полного трудностей и настоящих чувств.

«Мистер Нокаут», 7,7

Фильм рассказывает историю курсанта Валерия Попенченко. Он показывает хорошие результаты в боксе, но решает кардинально изменить жизнь и переходит в лёгкую атлетику.

Однако его необычный талант замечает эксцентричный тренер Григорий Кусикьянц. Он уговаривает молодого спортсмена вернуться на ринг.

Герой соглашается и ставит перед собой цель, которая кажется почти невозможной. Он хочет завоевать золотую медаль на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

«Территория», 7,2

Действие разворачивается в начале 1960-х годов. Советское руководство настойчиво ищет золото на Дальнем Востоке. Инженер Чинков верит, что богатые залежи там есть, и берётся за организацию поисков. Поставленная задача — огромный риск. В случае неудачи его карьера закончится, как и у многих до него.

Чинков собирает необычную команду из геологов, бывших заключённых и интеллигентов. Всем им предстоит столкнуться с суровой природой, которая подвергнет их характеры жестокой проверке.

«Территория» снята по одноимённому роману Олега Куваева, рассказывающему о противостоянии человека и дикой стихии. Лента стала редким примером уважительного и масштабного рассказа о труде советских геологов, готовых рисковать всем ради общего дела.