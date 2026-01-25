Несу фото актера, которому пророчат роль Фатиха в «Клюквенном щербете»: свято место пусто не бывает

А я до сих пор не могу поверить, что Догукана уволили.

Лента снова кипит, и да — «Клюквенный щербет» уверенно держит планку сериала, который умеет устраивать инфопожары без всяких спецэффектов. На этот раз обсуждают замену Фатиха: вместо Догукана Гюнгёра в кадр якобы заходит Берк Октай.

Фатиха меняют на ходу — и это уже не слух

По информации из соцсетей, Догукана отстранили от роли после скандала с запрещёнными веществами: в январе актёра задержали в Стамбуле, а экспертиза показала наличие «запрещёнки» в крови. После этого, как пишут источники, его убрали из проекта и даже собираются вырезать уже отснятые сцены в ближайших сериях. Если это правда, то решение жёсткое, но вполне в духе индустрии: рейтинги рейтингами, но репутационные риски никто не отменял.

Новый Фатих — Берк Октай, и у него есть главный козырь

Спойлеры обещают появление обновлённого Фатиха примерно к 125 серии (последняя на сегодня — 122-я). На роль называют Берка Октая — актёра, которого зрители знают по «Запретному плоду», «Статусу отношений: запутано» и «Лучику света». И вот тут начинается самое интересное: в «Лучике света» он уже работал в паре с Серай Кая (Башак), то есть «химия» между ними, по словам фанатов турдизи, не из воздуха.

Что будет с Башак и реакцией зрителей

Проблема только одна: зрители успели привыкнуть к прежнему Фатиху, а резкая замена в разгар сезона — это всегда лотерея. С одной стороны, Берк Октай выглядит как безопасный выбор: узнаваемый, опытный, умеет играть и романтику, и конфликт. С другой — фанатская любовь к старой версии героя так просто не выключается. Так что ближайшие серии обещают не только сюжетные крики, но и зрительские.

Теперь ждём главное: официальное подтверждение от страницы сериала. Если оно появится — это будет одна из самых громких рокировок сезона.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.