Уже озвучена дата выхода сериала «Майор Гром: Игра против правил» и расписание серий: формат для России необычный

Фанаты вселенной Bubble могут выдыхать: сериал «Майор Гром: Игра против правил» официально получил дату премьеры. Кинопоиск и Bubble представили проект на фестивале Comic Con Игромир — вместе с трейлером, постером и деталями, которые сразу дают понять: это не просто спин-офф, а попытка перезапустить сам формат франшизы.

Когда и как выйдет сериал

Показ стартует 19 января: в этот день зрителям станут доступны сразу две серии. Дальше — редкий для стримингов формат: по одной новой серии каждый день. Всего в сезоне шесть эпизодов, и каждый из них будет самостоятельной историей, сосредоточенной на конкретном персонаже.

Альтернативный Петербург и новая угроза

Действие сериала снова разворачивается в узнаваемом, но слегка искаженном Петербурге — городе, где суперзлодеи давно перестали быть экзотикой. Майор Игорь Гром в исполнении Тихона Жизневского сталкивается с новым противником по прозвищу Призрак. Его ультиматум прост и жесток: либо Гром уходит со службы, либо город заплатит жизнями мирных жителей. Естественно, майор выбирает борьбу — и ввязывается в игру без правил.

Каждый эпизод — своя история

Главная особенность сериала — фокус на персонажах, знакомых по фильмам. «Игра против правил» наконец даст им полноценное прошлое и мотивацию. В центре внимания окажутся:

журналистка Юлия Пчёлкина,

напарник Грома Дима Дубин,

оружейный барон Август ван дер Хольт,

Сергей Разумовский с его раздвоением личности,

наёмник Олег Волков — включая историю его знакомства с Разумовским в детском доме.

Зрители увидят и молодых версий героев: Разумовского сыграл Елисей Чучилин, Волкова — Марк Юсеф.

Музыка, которая задаёт тон

Для сериала записан отдельный трек — «BIRD VIEW». Его создали хип-хоп-артист и битмейкер SALUKI вместе с певицей Sabu. Композиция прозвучит в титрах и выйдет на всех музыкальных платформах 16 января — за несколько дней до премьеры сериала.

Почему это важно для франшизы

«Игра против правил» выглядит как самый рискованный и одновременно самый интересный эксперимент во вселенной «Майора Грома». Вместо очередного большого злодея — разбор персонажей, вместо линейного сюжета — мозаика личных историй. Если формат сработает, франшиза может выйти на совершенно новый уровень — более взрослый, мрачный и психологически точный.

19 января станет ясно, получилось ли у «Майора Грома» сыграть по новым правилам — и выиграть.

