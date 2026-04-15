Уже объявлена дата выхода 3 сезона «Ван-Пис» от Netflix: рассказываем, куда на этот раз занесет Луффи и его команду

И это не единственный сюрприз от стриминга.

Сериал «Ван Пис» от Netflix продолжает набирать популярность. После успешного второго сезона стриминг объявил о масштабном расширении франшизы. Фанатов ждут сразу несколько проектов — от третьего сезона до анимационных новинок. Рассказываем!

Третий сезон и битва за Алабасту

Netflix подтвердил, что третий сезон уже снят — съемки завершились в феврале. Новая глава получит название «Ван Пис: Битва за Алабасту» и продолжит путешествие Луффи и команды по Гранд Лайн.

В центре сюжета окажется пустынное королевство Алабаста, где назревает гражданская война. Пираты Соломенной Шляпы окажутся втянутыми в конфликт, за которым стоит Крокодайл — один из семи военачальников моря.

Премьера третьего сезона запланирована на 2027 год.

LEGO-спецвыпуск выйдет уже осенью

Кроме продолжения сериала, Netflix анонсировал анимационный спецвыпуск LEGO One Piece. В нем появятся Усопп и Чоппер в виде персонажей из конструктора.

Проект перескажет события первых двух сезонов с юмором и экшеном. Спецвыпуск выйдет 27 сентября и будет состоять из двух эпизодов. Также планируется выпуск коллекционных наборов LEGO по мотивам сериала.

Новый аниме-перезапуск

Еще один проект — аниме-ремейк «Ван Пис», который создается студией WIT. Сериал переосмыслит начало истории Луффи и обновит визуальный стиль.

Создатели обещают современную анимацию и более динамичную подачу, чтобы привлечь новых зрителей и освежить историю для фанатов.

«Страсть фанатов ONE PIECE не знает себе равных… Мы строим вселенную, в которой каждый фанат сможет найти свое место в команде Пиратов Соломенной Шляпы», — отметила директор по маркетингу Netflix Мэриан Ли.

Таким образом, «Ван Пис» продолжает превращаться в одну из крупнейших франшиз Netflix. Уже этой осенью зрителей ждет первый новый проект, а масштабное продолжение выйдет в 2027 году.