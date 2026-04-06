Меню
Русский English
Отмена
Уже объявили новых Шелби, но зрители возвращаются к старому: 3 лучшие серии «Острых козырьков» с шикарным Киллианом Мерфи

6 апреля 2026 19:06
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Именно их фанаты пересматривают по несколько раз.

«Острые козырьки» снова на слуху. Обсуждают новые проекты, героев, продолжение истории Шелби, но чем больше разговоров о будущем, тем очевиднее становится одна вещь: планку, заданную первыми сезонами, так никто и не перепрыгнул.

«Острые козырьки» — те серии, к которым возвращаются

Есть эпизоды, которые пересматривают отдельно от всего сериала. Они работают сами по себе и держат напряжение до финальных минут. Зрители определились с лучшими и поделились этим в социальных сетях.

  • 2 сезон, 6 серия. Финал, где сходятся все линии. Полли мстит Кэмпбеллу, Томми оказывается на грани смерти, а возвращение Грейс меняет всё. Сцена в поле стала одной из самых обсуждаемых во всём сериале.
  • 4 сезон, 6 серия. История с Лукой Чангреттой доходит до точки. Возвращение Артура, диалоги Альфи и финал под «A Hard Rain’s a-Gonna Fall» выводят Томми на новый уровень. Здесь он уже не лидер улиц, а игрок в политике.
  • 1 сезон, 1 серия. Пилот, который сразу задаёт стиль. Бирмингем, «Red Right Hand», Томми на лошади и первое знакомство с Грейс. Уже в первой серии понятно, каким будет весь сериал.

Во всех шести сезонах 36 серий, но именно эти три чаще всего называют лучшими. Они показывают, за что полюбили «Острые козырьки»: драму, стиль и холодный расчёт. И пока зрители ждут новые проекты, возвращаются именно к этим эпизодам.

Что дальше с историей Шелби

При этом работа над продолжением уже идёт, и стали известны первые имена. Главную роль получил Джейми Белл, которого многие помнят по фильмам «Билли Эллиот» и «Грязь». Он сыграет Дюка — сына Томми Шелби.

В проекте также появится Чарли Хитон из «Очень странных дел». В актёрский состав вошли Джессика Браун-Финдли, Лашана Линч и Люси Карчевски. Сценарий снова пишет Стивен Найт, создатель оригинального сериала.

Сюжет развернётся спустя десять лет после событий фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек». По предварительным данным, планируют два сезона по 6 серий каждый.

Здесь возникает главный вопрос: если всё уже сказано в тех самых сериях, получится ли у новой истории попасть хотя бы в тот же нерв? Вот и проверим.

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше