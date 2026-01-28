Смотрю этот новый исторический российский сериал вместо «Игры престолов»: сценарист «Плевако» и режиссер «Спасской» постарались на славу

Сериал «Князь Андрей» недавно вышел на экраны. Первый сезон проекта представляет собой масштабное историческое повествование о судьбе Андрея, любимого сына Юрия Долгорукого, впоследствии прозванного Боголюбским.

Что рассказывают и показывают

Князь Андрей возвращается на родную землю после Византии. Он мечтает превратить Суздальскую землю в процветающий центр Руси. Однако Юрий Долгорукий рассматривает сына лишь как инструмент для реализации собственных планов. Это не устраивает молодого человека, и он решается на бунт.

Под его управлением Суздаль и окрестные земли преображаются, становясь сильным и развитым княжеством с великолепными белокаменными церквями, мощными крепостями и крепкой экономикой. Но путь к могуществу не бывает простым. Стремительный взлет князя Андрея порождает множество влиятельных и коварных врагов, плетущих интриги и заговоры вокруг молодого правителя. Его ждет череда предательств и испытаний.

О проекте

Режиссером проекта выступил Давид Ткебучава, известный по сериалам «Спасская» и «Хлопковое дело». Сценарий написан автором «Плевако» Тимуром Эзугбая. Главную роль исполнил Александр Голубев, известный зрителям по сериалу «Чернобыль».

Съемки проходили Москве, Суздале, Владимире. Для обеспечения исторической достоверности к работе над сериалом привлекались специалисты из Владимиро-Суздальского музея-заповедника, который также стал частью декораций.

Исторический взгляд

Интересно отметить, что историк Василий Ключевский дал неоднозначную оценку Андрею Боголюбскому. По его словам, князь многое на себя взял и его действия назвать удачными. Предполагается, что интерпретация исторических событий представлена довольно вольно.