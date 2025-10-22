Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди

Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди

22 октября 2025 18:08
Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди

Речь зашла о семейной жизни. Но, возможно, еще не все потеряно.

Фанаты «Зверополиса» девять лет с ужасом ждали именно этого момента — и, похоже, дождались. Дэвид Ван Туйл, один из сценаристов сиквела, в недавнем подкасте сравнил отношения Ника и Джуди с браком. Не прямое признание, но достаточно, чтобы интернет снова занервничал: неужели Disney действительно решился свести их в пару?

Как дружба стала метафорой

Первый «Зверополис» был примером идеального баланса между развлечением и смыслом. История про крольчиху-полицейскую и лиса-аутсайдера рассказывала не о любви, а о предрассудках, страхе «других» и умении доверять.

Их дружба — символ сотрудничества и взаимного уважения, где разность характеров и происхождения делает их сильнее, а не противопоставляет.

Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди

Почему роман всё испортит

Если во второй части герои внезапно окажутся парой, весь этот замысел рассыплется. Их история перестанет быть о равенстве и доверии — и превратится в спорную метафору «запретных отношений».

Для детской аудитории это, мягко говоря, странный ход: из притчи о принятии получится история о межвидовой страсти, да ещё с кучей двусмысленных подтекстов, которых мультфильм раньше умело избегал.

Старая ошибка Disney

Студию не раз критиковали за то, что она путает разнообразие с биологией: от «Принцессы и лягушки» до «Я краснею». Делать лиса и крольчиху парой — значит снова использовать ту же спорную схему.

Вместо честного разговора о предрассудках получится неловкий сюжет про «особую» любовь, которую зрители будут обсуждать не так, как хотелось бы авторам.

Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди

Пусть останутся напарниками, ну пожалуйста…

Отношения Ника и Джуди всегда казались эталоном дружбы — искренней, уважительной, без подмигиваний и флирта. Разрушить это ради романтики — всё равно что стереть главный смысл «Зверополиса».

Хочется верить, что Disney вспомнит, за что зрители вообще полюбили этот мультфильм: за умение говорить о сложных вещах без лишних сердечек и поцелуев.

Ранее мы писали: Если надоело смотреть серии «Маши и Медведя» по кругу, включайте эти 4 спин-оффа: те же герои, только в новом амплуа

Фото: Кадр из мультфильма «Зверополис» (2016)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Читать дальше 23 октября 2025
«У Германии было бы преимущество»: историк подтвердил самую жуткую теорию о «Тачках» – в этом мире действительно была война «У Германии было бы преимущество»: историк подтвердил самую жуткую теорию о «Тачках» – в этом мире действительно была война Читать дальше 23 октября 2025
«Мы сделали все, что могли»: что стало с реальными Уорренами после «Заклятия: Последний обряд» – в фильме рассказали далеко не все «Мы сделали все, что могли»: что стало с реальными Уорренами после «Заклятия: Последний обряд» – в фильме рассказали далеко не все Читать дальше 23 октября 2025
Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного Читать дальше 22 октября 2025
127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать 127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать Читать дальше 22 октября 2025
Теперь все хотят себе Инди из «Глазами пса»: выяснили, что за порода очаровала миллионы зрителей Теперь все хотят себе Инди из «Глазами пса»: выяснили, что за порода очаровала миллионы зрителей Читать дальше 22 октября 2025
Весь город ошибался насчет него: кто такой Гэри в «Зверополисе 2»? Весь город ошибался насчет него: кто такой Гэри в «Зверополисе 2»? Читать дальше 22 октября 2025
В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая Читать дальше 22 октября 2025
Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился Читать дальше 22 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше