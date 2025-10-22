Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди

Речь зашла о семейной жизни. Но, возможно, еще не все потеряно.

Фанаты «Зверополиса» девять лет с ужасом ждали именно этого момента — и, похоже, дождались. Дэвид Ван Туйл, один из сценаристов сиквела, в недавнем подкасте сравнил отношения Ника и Джуди с браком. Не прямое признание, но достаточно, чтобы интернет снова занервничал: неужели Disney действительно решился свести их в пару?

Как дружба стала метафорой

Первый «Зверополис» был примером идеального баланса между развлечением и смыслом. История про крольчиху-полицейскую и лиса-аутсайдера рассказывала не о любви, а о предрассудках, страхе «других» и умении доверять.

Их дружба — символ сотрудничества и взаимного уважения, где разность характеров и происхождения делает их сильнее, а не противопоставляет.

Почему роман всё испортит

Если во второй части герои внезапно окажутся парой, весь этот замысел рассыплется. Их история перестанет быть о равенстве и доверии — и превратится в спорную метафору «запретных отношений».

Для детской аудитории это, мягко говоря, странный ход: из притчи о принятии получится история о межвидовой страсти, да ещё с кучей двусмысленных подтекстов, которых мультфильм раньше умело избегал.

Старая ошибка Disney

Студию не раз критиковали за то, что она путает разнообразие с биологией: от «Принцессы и лягушки» до «Я краснею». Делать лиса и крольчиху парой — значит снова использовать ту же спорную схему.

Вместо честного разговора о предрассудках получится неловкий сюжет про «особую» любовь, которую зрители будут обсуждать не так, как хотелось бы авторам.

Пусть останутся напарниками, ну пожалуйста…

Отношения Ника и Джуди всегда казались эталоном дружбы — искренней, уважительной, без подмигиваний и флирта. Разрушить это ради романтики — всё равно что стереть главный смысл «Зверополиса».

Хочется верить, что Disney вспомнит, за что зрители вообще полюбили этот мультфильм: за умение говорить о сложных вещах без лишних сердечек и поцелуев.

