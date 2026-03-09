«Уже не могу работать ночами на износ»: Бурунов подтвердил участие во 2 сезоне «Слова пацана» — что еще известно

Сергей Бурунов подтвердил участие во втором сезоне «Слова пацана». Именно этого ответа фанаты ждали последние месяцы. После оглушительного успеха криминальной драмы Жоры Крыжовникова зрители гадали, вернутся ли на экран знакомые актеры. Теперь один из ключевых участников проекта расставил точки над i.

Бурунов снова появится в продолжении

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в 2023 году и стал одним из самых обсуждаемых проектов российского телевидения. История о подростковых группировках конца 1980-х мгновенно разлетелась по соцсетям, а актеры получили огромную популярность.

14 февраля 2026 года режиссер Жора Крыжовников официально подтвердил запуск второго сезона. В соцсетях он опубликовал постер с кровавой цифрой «2» и отметил актеров, которые вернутся в продолжении. Среди них Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская и Елизавета Базыкина.

Что сказал актер

Сам Бурунов признался, что готов вернуться в проект, несмотря на плотный график.

«Уже не могу работать ночами на износ в короткие сроки. Но ради Жоры Крыжовникова будем как-то договариваться. Ради него что-то придумаю», — отметил актер в беседе с порталом «СтарХит».

Интерес к продолжению остается огромным. Точная дата премьеры второго сезона пока не названа. Судя по реакции зрителей, ожидание будет не менее горячим, чем обсуждение первого сезона.