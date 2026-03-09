Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Уже не могу работать ночами на износ»: Бурунов подтвердил участие во 2 сезоне «Слова пацана» — что еще известно

«Уже не могу работать ночами на износ»: Бурунов подтвердил участие во 2 сезоне «Слова пацана» — что еще известно

9 марта 2026 17:00
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Жора Крыжовников официально подтвердил запуск продолжения.

Сергей Бурунов подтвердил участие во втором сезоне «Слова пацана». Именно этого ответа фанаты ждали последние месяцы. После оглушительного успеха криминальной драмы Жоры Крыжовникова зрители гадали, вернутся ли на экран знакомые актеры. Теперь один из ключевых участников проекта расставил точки над i.

Бурунов снова появится в продолжении

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в 2023 году и стал одним из самых обсуждаемых проектов российского телевидения. История о подростковых группировках конца 1980-х мгновенно разлетелась по соцсетям, а актеры получили огромную популярность.

14 февраля 2026 года режиссер Жора Крыжовников официально подтвердил запуск второго сезона. В соцсетях он опубликовал постер с кровавой цифрой «2» и отметил актеров, которые вернутся в продолжении. Среди них Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская и Елизавета Базыкина.

Что сказал актер

Сам Бурунов признался, что готов вернуться в проект, несмотря на плотный график.

«Уже не могу работать ночами на износ в короткие сроки. Но ради Жоры Крыжовникова будем как-то договариваться. Ради него что-то придумаю», — отметил актер в беседе с порталом «СтарХит».

Интерес к продолжению остается огромным. Точная дата премьеры второго сезона пока не названа. Судя по реакции зрителей, ожидание будет не менее горячим, чем обсуждение первого сезона.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
После «Ментовских войн» — новый громкий детектив: Устюгов появится в крепком сериале вместе с Колесниковым из «Первого отдела» После «Ментовских войн» — новый громкий детектив: Устюгов появится в крепком сериале вместе с Колесниковым из «Первого отдела» Читать дальше 10 марта 2026
«Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ «Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ Читать дальше 9 марта 2026
Фому из «Невского» в этом сериале не все узнают: 12-серийный сериал НТВ про очередного маньяка — смотрится на одном дыхании Фому из «Невского» в этом сериале не все узнают: 12-серийный сериал НТВ про очередного маньяка — смотрится на одном дыхании Читать дальше 9 марта 2026
Сначала «Пес» и «Лихач», теперь пожарный: Никита Панфилов снова стал лицом новой премьеры НТВ — сериал «Огонь», 20 серий уже скоро Сначала «Пес» и «Лихач», теперь пожарный: Никита Панфилов снова стал лицом новой премьеры НТВ — сериал «Огонь», 20 серий уже скоро Читать дальше 9 марта 2026
Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела» Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела» Читать дальше 9 марта 2026
Когда есть Юрий Стоянов, то это заявка на успех: посмотрела на одном дыхании 12 увлекательных серий — уже хочу продолжения Когда есть Юрий Стоянов, то это заявка на успех: посмотрела на одном дыхании 12 увлекательных серий — уже хочу продолжения Читать дальше 9 марта 2026
Про его Казанову забудете сразу: всего одна роль Хабарова затмит любого любимчика дам из сериалов Про его Казанову забудете сразу: всего одна роль Хабарова затмит любого любимчика дам из сериалов Читать дальше 8 марта 2026
Эту отсылку в «Кухне» заметили только самые преданные фанаты Тарантино: кого пародировал Бурунов Эту отсылку в «Кухне» заметили только самые преданные фанаты Тарантино: кого пародировал Бурунов Читать дальше 8 марта 2026
Матвеев встретил «реального Стрелецкого» из «Триггера» и чуть не бросил работу: «Я многое переосмыслил» Матвеев встретил «реального Стрелецкого» из «Триггера» и чуть не бросил работу: «Я многое переосмыслил» Читать дальше 8 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше