Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если вам не зашел первый сезон «Пингвинов моей мамы», посмотрите второй – люди уверены, что он получился намного лучше (отзывы)

Если вам не зашел первый сезон «Пингвинов моей мамы», посмотрите второй – люди уверены, что он получился намного лучше (отзывы)

24 ноября 2025 16:11
«Пингвины моей мамы»

История явно повзрослела, и это зацепило зрителей.

На KION показали финал второго сезона «Пингвинов моей мамы», и обсуждения вспыхнули моментально: зрители сравнивают его с первым, спорят о тоне, но сходятся в одном — эта история выросла вместе с героями.

Новые серии делают шаг в сторону более взрослой драмы, и аудитория активно делится впечатлениями.

Гоша повзрослел, а вместе с ним — и сериал

Продолжение переносит зрителей в новую реальность: Гоша реализует давнюю мечту и становится стендаппером, но доходы пока символические.

Он живёт с девушкой, пытается оплачивать аренду, справляться с авторским кризисом и всё ещё возвращается в семью по первому же зову. Тем временем дома тоже неспокойно — мама ждёт шестого ребёнка, а каждый из приёмных детей проходит через свой сложный этап.

«Пингвины моей мамы»

Что зрителям понравилось

Часть аудитории увидела в новом сезоне качественный рост. Например, Алёна 0803 пишет:

«Вторая часть лучше первой, исчезли дешёвые шутки и акцент сместился на семью».

Владислав 2003 называет сезон «трогательным» и говорит:

«Он в чём-то даже сильнее предыдущего сезона: сюжет стал глубже, проблемы — ближе к реальной жизни, а актёрский состав пополнился новыми лицами».

А почему возникли споры

Другие зрители признались, что им не хватило той острой драмы, которая была ключом к успеху первого сезона.

В одном из отзывов отмечают: «намного слабее первого… истории не цепляют». Ещё кому-то не близка линия Сони, кто-то скучает по прежней энергии Гоши.

Но даже критики говорят о другом настроении, а не о снижении качества — вторая часть просто работает в ином регистре.

Итоги сезона: взрослая жизнь приходит без предупреждения

Создатели переводят историю на более спокойный, бытовой, но эмоционально насыщенный уровень. Персонажи сталкиваются со взрослыми задачами: суды, очереди в кабинетах, ответственность за поступки детей, попытки сохранить отношения.

И именно в этих обстоятельствах сериал формулирует свою главную мысль: сепарация — это важно, но семья остаётся системой, которую невозможно отменить одним решением.

Зрители обсуждают сезон так активно потому, что он стал ближе к реальности. Герои ошибаются, ссорятся, помогают, устают — и продолжают быть семьёй, даже если «уже не до смеха».

Также прочитайте: «Просто мусор, не советую к просмотру»: новый фильм с Колином Фарреллом и Марго Робби не оправдал ожидания зрителей

Фото: Кадр из сери ала «Пингвины моей мамы»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов «Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов Читать дальше 24 ноября 2025
«Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен «Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен Читать дальше 22 ноября 2025
«Фильм задел за живое», но от романа Водолазкина осталось не так уж много: зрители обсуждают вышедший «Авиатор» с Хабенским — что впечатлило, а что смутило «Фильм задел за живое», но от романа Водолазкина осталось не так уж много: зрители обсуждают вышедший «Авиатор» с Хабенским — что впечатлило, а что смутило Читать дальше 25 ноября 2025
«Вторая половина сильней первой»: почему сериалу «Хроники русской революции» стоит дать шанс, если в начале не зацепил «Вторая половина сильней первой»: почему сериалу «Хроники русской революции» стоит дать шанс, если в начале не зацепил Читать дальше 25 ноября 2025
Всплакнули на «Ките», за который Фрейзер получил «Оскар»? Он готов вновь растрогать всех в новом фильме — даже 270-килограммового грима не понадобилось Всплакнули на «Ките», за который Фрейзер получил «Оскар»? Он готов вновь растрогать всех в новом фильме — даже 270-килограммового грима не понадобилось Читать дальше 25 ноября 2025
«Худший мини-сериал в истории»: иностранцы посмотрели советских «Трех мушкетеров» и им, скажем мягко, не понравилось «Худший мини-сериал в истории»: иностранцы посмотрели советских «Трех мушкетеров» и им, скажем мягко, не понравилось Читать дальше 25 ноября 2025
Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям Читать дальше 25 ноября 2025
Не маньяк, а марионетка брата: кто на самом деле стоял за жуткими убийствами в «Территории» Не маньяк, а марионетка брата: кто на самом деле стоял за жуткими убийствами в «Территории» Читать дальше 24 ноября 2025
Сыграл Шмидта в «Бригаде» — а потом стал фигурантом дела на миллиарды: как жизнь Дмитрия Гуменецкого свернула в пропасть Сыграл Шмидта в «Бригаде» — а потом стал фигурантом дела на миллиарды: как жизнь Дмитрия Гуменецкого свернула в пропасть Читать дальше 24 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше