Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал

Медицинская драма «Полная совместимость» уже на финишной прямой. До развязки осталось всего три серии, и зрители всё чаще задаются вопросом: сколько ещё ждать финала и когда выйдут последние эпизоды?

Сериал стартовал 22 января на Premier с двух серий сразу. История амбициозного трансплантолога Светланы, оказавшейся в северном Заполярске из-за кадрового дефицита, быстро набрала темп. В первом сезоне — 8 эпизодов, новые серии выходят по четвергам.

На данный момент доступны пять серий. Впереди заключительный блок:

6-я серия — 19 февраля, сегодня,

7-я серия — 26 февраля,

8-я, финальная, — 5 марта.

Таким образом, проект подходит к логическому завершению меньше чем за месяц после старта. Формат компактный, без лишних линий: восемь эпизодов — и история закрыта. Если вы ждали, чтобы посмотреть всё разом, момент почти настал.