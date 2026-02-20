Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал

Медицинская драма «Полная совместимость» уже на финишной прямой. До развязки осталось всего три серии, и зрители всё чаще задаются вопросом: сколько ещё ждать финала и когда выйдут последние эпизоды?
Сериал стартовал 22 января на Premier с двух серий сразу. История амбициозного трансплантолога Светланы, оказавшейся в северном Заполярске из-за кадрового дефицита, быстро набрала темп. В первом сезоне — 8 эпизодов, новые серии выходят по четвергам.
На данный момент доступны пять серий. Впереди заключительный блок:
- 6-я серия — 19 февраля, сегодня,
- 7-я серия — 26 февраля,
- 8-я, финальная, — 5 марта.
Таким образом, проект подходит к логическому завершению меньше чем за месяц после старта. Формат компактный, без лишних линий: восемь эпизодов — и история закрыта. Если вы ждали, чтобы посмотреть всё разом, момент почти настал.