Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал

Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал

20 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Полная совместимость»

Осталось-то совсем чуть-чуть до развязки.

Медицинская драма «Полная совместимость» уже на финишной прямой. До развязки осталось всего три серии, и зрители всё чаще задаются вопросом: сколько ещё ждать финала и когда выйдут последние эпизоды?

Сериал стартовал 22 января на Premier с двух серий сразу. История амбициозного трансплантолога Светланы, оказавшейся в северном Заполярске из-за кадрового дефицита, быстро набрала темп. В первом сезоне — 8 эпизодов, новые серии выходят по четвергам.

На данный момент доступны пять серий. Впереди заключительный блок:

  • 6-я серия — 19 февраля, сегодня,
  • 7-я серия — 26 февраля,
  • 8-я, финальная, — 5 марта.

Таким образом, проект подходит к логическому завершению меньше чем за месяц после старта. Формат компактный, без лишних линий: восемь эпизодов — и история закрыта. Если вы ждали, чтобы посмотреть всё разом, момент почти настал.

Фото: Кадр из сериала «Полная совместимость»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли Читать дальше 18 февраля 2026
Почти официально: 2 сезону «Слова пацана» быть! Крыжовников намекнул на продолжение, но в сериал вернутся не все Почти официально: 2 сезону «Слова пацана» быть! Крыжовников намекнул на продолжение, но в сериал вернутся не все Читать дальше 16 февраля 2026
Без Душана Григорова, но с гениальными Маловичко и Быковым: что известно о съемках «Трассы 2» — новые подробности Без Душана Григорова, но с гениальными Маловичко и Быковым: что известно о съемках «Трассы 2» — новые подробности Читать дальше 21 февраля 2026
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме Читать дальше 20 февраля 2026
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал Читать дальше 20 февраля 2026
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры Читать дальше 20 февраля 2026
Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве Читать дальше 20 февраля 2026
В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать Читать дальше 20 февраля 2026
У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше