Уже известно название следующего мультфильма «Три богатыря»: и по двум словам понятно, кто станет новым главным героем

13 января 2026 15:13
Кадр из фильма «Три богатыря»

Она знакома всем с детского возраста.

Франшиза «Три богатыря» давно живёт по собственному календарю: декабрь — значит богатыри. И традиция не нарушится. Следующий анимационный фильм под названием «Три богатыря и Гуси-Лебеди» официально готовят к прокату в декабре 2026 года. Это уже шестнадцатая история о приключениях Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича и, конечно, князя киевского.

Когда ждать премьеру

Создатели из студии «Мельница» по-прежнему делают ставку на новогодний период. Именно в декабре 2026 года мультфильм выйдет в широкий российский прокат. Формула проверенная: семейная аудитория, каникулы и знакомые герои — всё работает на кассу.

Трейлер: пока в режиме ожидания

На данный момент у фильма нет ни тизера, ни полноценного трейлера. По состоянию на конец 2025 года зрителям предлагают лишь пересматривать ролики предыдущей части — «Три богатыря и Свет клином». Судя по опыту прошлых лет, первые промоматериалы стоит ждать ближе к осени 2026-го, когда начнётся активное продвижение.

О чём будет мультфильм

Подробности сюжета держат под замком, но само название говорит многое. Гуси-Лебеди — один из самых узнаваемых образов русского фольклора, а значит, нас снова ждёт путешествие в сказочную зону повышенной опасности. По предварительным намёкам, героям предстоит отправиться в рискованное приключение, столкнуться с волшебными существами и выручать кого-то из большой беды.

Можно не сомневаться, что в ход пойдут фирменный юмор франшизы, остроумные диалоги, игровые отсылки к народным сказкам и визуальные находки, рассчитанные и на детей, и на взрослых. «Три богатыря» давно умеют балансировать между наивной сказкой и ироничным взглядом на мифологию — вряд ли новая часть станет исключением.

Почему этот релиз важен

Шестнадцатый фильм — уже не просто продолжение, а подтверждение живучести бренда. Пока одни анимационные серии сходят с дистанции, богатыри продолжают собирать залы и каждый год находят нового зрителя. И если судить по выбранной теме, «Гуси-Лебеди» могут стать одной из самых фольклорно насыщенных частей за последние годы.

Остаётся дождаться первых кадров — и проверить, кого на этот раз утащат крылатые проказники.

Фото: Кадр из фильма «Три богатыря»
Анастасия Луковникова
