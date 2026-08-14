Уже известно, когда выйдет 4 сезон «Дома дракона»: впереди самая кровопролитная глава Танца драконов

Третий сезон «Дома дракона» только закончился, а зрителям уже приходится прощаться с Вестеросом. Правда, впереди еще одна, самая масштабная глава — и, похоже, Таргариены напоследок устроят настоящее пламя.

Когда выйдет 4 сезон «Дома дракона»

Шоураннер Райан Кондал подтвердил, что четвертый сезон станет финальным. Его премьера запланирована на 2028 год, а съемки заключительной части истории должны начаться в 2027-м.

При этом решение завершить сериал именно на четвертом сезоне не стало неожиданностью для создателей. По словам Кондала, команда заранее выстроила общую структуру третьего и четвертого сезонов, чтобы история развивалась последовательно и пришла к логичному финалу.

Финал будет еще масштабнее

И вот здесь становится действительно интересно. Кондал пообещал, что четвертый сезон окажется еще масштабнее третьего.

Зрителей ждут новые персонажи, драконы и локации. Создатель сериала хочет сделать финальную часть достойным завершением трагедии Таргариенов.

И это звучит особенно многообещающе после третьего сезона, который уже подарил несколько по-настоящему крупных сцен. Похоже, самое главное зрелище создатели решили оставить напоследок.

Почему «Дом Дракона» должен закончиться именно так

Кондал отдельно подчеркнул: «Дом Дракона» с самого начала задумывался как трагедия, а не как эпическое приключение в духе «Игры престолов».

И это многое объясняет. Здесь практически нет героев, которые действительно выходят победителями. Власть портит одних, уничтожает других, а драконы становятся оружием в конфликте людей, которые сами уже не способны остановиться.

Так что в 2028 году нас ждет не просто финальный сезон. Это будет последняя глава войны Таргариенов — и, судя по обещаниям создателей, самая безумная.

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