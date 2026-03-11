Меню
Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами

11 марта 2026 14:44
Кадр из сериала «Первый отдел»

Зрителей ждут громкие расследования и дела, уходящие корнями в прошлое.

1 марта в программе «Новые русские сенсации» на НТВ официально подтвердили съемки шестого сезона «Первого отдела». Там же создатели проекта рассказали, какие дела предстоит расследовать Юрию Брагину и Михаилу Шибанову.

Новый сезон будет построен вокруг нескольких резонансных преступлений, каждое из которых получит отдельную сюжетную линию.

Таинственное исчезновение семьи под Лугой

Одно из расследований отправит героев в Лугу. Там следователям предстоит разобраться в загадочном исчезновении целой семьи.

Следствие вернется к событиям 2001 года. Тогда пожилого мужчину подозревали в тройном убийстве, но тело главы семьи так и не нашли. Его жена и ребенок исчезли после странного телефонного звонка.

Громкие преступления — от Дубая до криптобизнеса

В новом сезоне география расследований станет шире. Одно из дел связано с гибелью стюардессы в роскошном отеле в Дубае. Смерть девушки вызвала большой резонанс, но истинные причины трагедии до сих пор остаются неизвестными.

Еще одно расследование коснется мира большого бизнеса. Напарникам предстоит выяснить, кто стоит за жестоким убийством криптопредпринимателя Романа Новака и его супруги.

Сценаристы затронут загадку гибели Игоря Талькова

Кадр из сериала «Первый отдел»

Особое внимание авторы уделят одной из самых известных трагедий 90-х — убийству певца Игоря Талькова.

Сценаристы обещают предложить свою версию событий, произошедших за кулисами концертного зала, и попытаться разобраться, кем был таинственный стрелок.

Каждому из крупных расследований будет посвящено по два эпизода. Таким образом, только эти истории займут минимум восемь серий нового сезона.

Создатели готовят еще один секретный проект

Кроме того, стало известно, что команда сериала работает над специальным выпуском, подробности которого пока держатся в секрете.

Дата выхода шестого сезона «Первого отдела» также пока не объявлена, но уже ясно: новые серии снова будут построены на громких и запутанных делах.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
