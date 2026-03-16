Снимали не только в Петербурге: география «Первого отдела» — где успели побывать Брагин и Шибанов

Среди множества проектов канала НТВ, посвященных полицейским, сыщикам и преступникам, сериал «Первый отдел» выделяется своим разнообразием локаций. Главные герои — старший следователь ГСУ СК России Юрий Брагин, которого играет Иван Колесников, и полковник МВД Михаил Шибанов в исполнении Сергея Жаркова — действуют не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах страны.

С момента своего появления в 2020 году «Первый отдел» стал отражением всей розыскной жизни России. Авторы смело отправляли героев в разные уголки страны, что только укрепило репутацию сериала как яркого и увлекательного детектива, сочетающего человечность и зрелищность.Подробнее рассмотрим места, где разворачиваются приключения этого необычного дуэта.

Начнем, конечно же, с Санкт-Петербурга. Благодаря «Первому отделу» образ этого великолепного города на Неве значительно изменился по сравнению с устоявшимися представлениями, сформированными еще в первом сезоне «Тайн следствия». Теперь это не просто рассадник преступности, а город с богатой историей и величественной архитектурой, наполненный просторными улицами и набережными.

Для петербуржцев просмотр сериала становится особенно приятным, так как они могут увидеть знакомые места. Архитектура города играет важную роль в создании атмосферы и подчеркивает интеллектуальный характер детектива. В «Первом отделе» часто появляются служебные помещения, такие как кабинеты и конференц-залы, которые были сняты в реальном здании Главного следственного управления по Петроградскому району. Также создатели не обошли стороной Ленинградскую область, включая Ладожское озеро в некоторые сцены. Во время ночных съемок на Финском заливе команде пришлось столкнуться с дождем, который начался внезапно. Иван Колесников, играя Брагина, вспоминал, как в ледяном ветре его волосы замерзали, требуя от него не только актерского мастерства, но и мужества.

Во втором сезоне «Первого отдела» действие ненадолго переносится в Москву, куда по сюжету перебирается Брагин, но гораздо больше времени экран занимает Вологда, название которой в переводе с финно-угорских языков означает «река с белой водой». В сериале можно увидеть здание областного следственного комитета на улице Комсомольской, а также штаб местного МВД, где временным начальником становится Шибанов. Как и в случае с Петербургом, Вологда играет важную роль в восприятии событий. Во втором сезоне также появляются пейзажи Пскова и Ульяновска, что намекает на будущие локации, где герои будут продолжать борьбу за справедливость.

Для третьего и четвертого сезонов съемочная группа направилась в Красноярск, один из крупнейших городов Сибири. Здесь активно использовались натурные съемки, что символизировало нарастающую динамику сюжета. В одной из запоминающихся сцен погони местные жители помогли создать настоящую пробку на Николаевском мосту, который был закрыт для движения. Благодаря поддержке красноярцев «Первый отдел» обогатился зрелищными экшн-сценами, в духе качественных остросюжетных фильмов. А в пятом сезоне проекта вновь сияет Петербург.

