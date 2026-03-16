Снимали не только в Петербурге: география «Первого отдела» — где успели побывать Брагин и Шибанов

Снимали не только в Петербурге: география «Первого отдела» — где успели побывать Брагин и Шибанов

16 марта 2026 21:02
Кадр из сериала «Первый отдел»

Вот где можно встретить любимых героев.

Среди множества проектов канала НТВ, посвященных полицейским, сыщикам и преступникам, сериал «Первый отдел» выделяется своим разнообразием локаций. Главные герои — старший следователь ГСУ СК России Юрий Брагин, которого играет Иван Колесников, и полковник МВД Михаил Шибанов в исполнении Сергея Жаркова — действуют не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах страны.

С момента своего появления в 2020 году «Первый отдел» стал отражением всей розыскной жизни России. Авторы смело отправляли героев в разные уголки страны, что только укрепило репутацию сериала как яркого и увлекательного детектива, сочетающего человечность и зрелищность.Подробнее рассмотрим места, где разворачиваются приключения этого необычного дуэта.

Начнем, конечно же, с Санкт-Петербурга. Благодаря «Первому отделу» образ этого великолепного города на Неве значительно изменился по сравнению с устоявшимися представлениями, сформированными еще в первом сезоне «Тайн следствия». Теперь это не просто рассадник преступности, а город с богатой историей и величественной архитектурой, наполненный просторными улицами и набережными.

Для петербуржцев просмотр сериала становится особенно приятным, так как они могут увидеть знакомые места. Архитектура города играет важную роль в создании атмосферы и подчеркивает интеллектуальный характер детектива. В «Первом отделе» часто появляются служебные помещения, такие как кабинеты и конференц-залы, которые были сняты в реальном здании Главного следственного управления по Петроградскому району. Также создатели не обошли стороной Ленинградскую область, включая Ладожское озеро в некоторые сцены. Во время ночных съемок на Финском заливе команде пришлось столкнуться с дождем, который начался внезапно. Иван Колесников, играя Брагина, вспоминал, как в ледяном ветре его волосы замерзали, требуя от него не только актерского мастерства, но и мужества.

Во втором сезоне «Первого отдела» действие ненадолго переносится в Москву, куда по сюжету перебирается Брагин, но гораздо больше времени экран занимает Вологда, название которой в переводе с финно-угорских языков означает «река с белой водой». В сериале можно увидеть здание областного следственного комитета на улице Комсомольской, а также штаб местного МВД, где временным начальником становится Шибанов. Как и в случае с Петербургом, Вологда играет важную роль в восприятии событий. Во втором сезоне также появляются пейзажи Пскова и Ульяновска, что намекает на будущие локации, где герои будут продолжать борьбу за справедливость.

Для третьего и четвертого сезонов съемочная группа направилась в Красноярск, один из крупнейших городов Сибири. Здесь активно использовались натурные съемки, что символизировало нарастающую динамику сюжета. В одной из запоминающихся сцен погони местные жители помогли создать настоящую пробку на Николаевском мосту, который был закрыт для движения. Благодаря поддержке красноярцев «Первый отдел» обогатился зрелищными экшн-сценами, в духе качественных остросюжетных фильмов. А в пятом сезоне проекта вновь сияет Петербург.

Хотелось бы пройтись по этим местам, где проходили любимые актеры. А вам?

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Камилла Булгакова
Всегда скучаю по Брагину из «Первого отдела»: проблему скоро решит новый сериал НТВ — создатели «Невского» опять блеснут Всегда скучаю по Брагину из «Первого отдела»: проблему скоро решит новый сериал НТВ — создатели «Невского» опять блеснут Читать дальше 17 марта 2026
Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик» Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик» Читать дальше 16 марта 2026
«Все это фигня. Вообще фигня»: одна фраза Брагина из 5 серии 1 сезона «Первого отдела» выбесила реальных следователей «Все это фигня. Вообще фигня»: одна фраза Брагина из 5 серии 1 сезона «Первого отдела» выбесила реальных следователей Читать дальше 15 марта 2026
Неужели навсегда останется Верой Брагиной? Почему Вожакина из «Первого отдела» так редко мелькает на экранах Неужели навсегда останется Верой Брагиной? Почему Вожакина из «Первого отдела» так редко мелькает на экранах Читать дальше 15 марта 2026
Реальные следователи посмотрели «Первый отдел» и нашли ляп уже во 2 эпизоде 1 сезона: Брагин сделал то, что на самом деле невозможно Реальные следователи посмотрели «Первый отдел» и нашли ляп уже во 2 эпизоде 1 сезона: Брагин сделал то, что на самом деле невозможно Читать дальше 15 марта 2026
Дочь в гареме и Шибанов-бабник: зрители уже решили, что будет в шестом сезоне «Первого отдела» Дочь в гареме и Шибанов-бабник: зрители уже решили, что будет в шестом сезоне «Первого отдела» Читать дальше 13 марта 2026
Жена Брагина «спелась» с Фомой из «Невского»: этот 16-серийный детектив НТВ готова пересматривать 1000 раз Жена Брагина «спелась» с Фомой из «Невского»: этот 16-серийный детектив НТВ готова пересматривать 1000 раз Читать дальше 17 марта 2026
Совсем не обаятельный Брагин, но есть причины, чтобы посмотреть: сериал «Лихие» понравится тем, кто устал от романтизации бандитов Совсем не обаятельный Брагин, но есть причины, чтобы посмотреть: сериал «Лихие» понравится тем, кто устал от романтизации бандитов Читать дальше 17 марта 2026
От такого Павла Семенова бежать надо: сериал — крут, а Васильев стал совсем другим в этой роли От такого Павла Семенова бежать надо: сериал — крут, а Васильев стал совсем другим в этой роли Читать дальше 17 марта 2026
