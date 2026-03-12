Уже больше 10 лет зрители ждут 4 сезон «Ганнибала»: и только сейчас создатели объяснили, почему он до сих пор не вышел

12 марта 2026 15:42
Но надежда еще есть, несмотря на задержку.

Фанаты сериала «Ганнибал» уже много лет надеются на продолжение. Но, как оказалось, дело вовсе не в рейтингах или нежелании авторов возвращаться к истории.

Создатель проекта Брайан Фуллер наконец рассказал, в чем причина задержки. Главный тормоз проекта — сложные проблемы с правами на персонажей из книг Томаса Харриса.

Создатели по-прежнему хотят продолжения

Сериал «Ганнибал», основанный на книгах Томаса Харриса, вышел на NBC в 2013 году и получил высокие оценки критиков. История показывала сложные отношения между гениальным профайлером ФБР Уиллом Грэмом и судебным психиатром Ганнибалом Лектером.

Несмотря на любовь зрителей, проект закрыли после третьего сезона из-за невысоких рейтингов. Но создатель сериала Брайан Фуллер никогда не скрывал, что хотел бы продолжить историю.

Главная проблема — права на персонажей

В интервью ScreenRant на церемонии «Сатурн» Брайан Фуллер объяснил, что сейчас судьба четвертого сезона зависит от ситуации с правами.

По его словам, писатель Томас Харрис пытается собрать все права на своих персонажей «под одним крылом». Долгое время они были распределены между разными студиями.

«Сейчас всё немного сумбурно, потому что Томас Харрис пытается собрать все права вместе», — подчеркнул Фуллер.

Причина связана с Клариссой Старлинг

Особая сложность связана с персонажем Клариссы Старлинг из «Молчания ягнят». Права на эту историю принадлежат студии Amazon MGM.

Харрис хочет объединить все элементы своей вселенной — включая Клариссу — чтобы в будущем проще создавать новые экранизации.

Четвертый сезон все еще возможен

Несмотря на сложности, Фуллер не исключает, что сериал может вернуться даже спустя 10 лет ожидания. Он даже рассказывал о своей мечте — увидеть Зендаю в роли Клариссы Старлинг.

Если вопрос с правами удастся решить, новый сезон может продолжить адаптацию истории «Молчания ягнят» и вновь вернуть на экран Ганнибала Лектера и Уилла Грэма.

Анастасия Луковникова
