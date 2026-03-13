Киноафиша Статьи Уже 18 марта НТВ запускает новую бомбу с Иваном Колесниковым: этот сериал точно стоит включить фанатам «Первого отдела»

Уже 18 марта НТВ запускает новую бомбу с Иваном Колесниковым: этот сериал точно стоит включить фанатам «Первого отдела»

13 марта 2026 18:37
Кадр из сериала «Мертвая точка»

Любимый актер возвращается на экраны.

После завершения «Первого отдела» зрители НТВ ждут не менее интересного сериала, и телеканал дает им такую возможность. Премьера сериала «Мертвая точка» с Кариной Андоленко, Иваном Колесниковым и Алексеем Матошиным состоится 18 марта — история начинается с убийства и приводит к опасному рейдерскому синдикату.

Главная героиня — юрист Рита Галич. Она работает в социальном центре и помогает людям разбираться с обычными бытовыми проблемами. Но однажды её жизнь рушится: её отца обвиняют в убийстве собственной аспирантки.

Обвинение, которое разрушает семью

Отец Риты — известный адвокат и преподаватель университета Евгений Владимирович. Следствие уверено в его виновности: мужчину задерживают на месте преступления, а на орудии убийства находят его отпечатки.

Для всех всё очевидно. Но Рита не верит, что отец способен на такое. Именно поэтому она начинает собственное расследование.

К расследованию подключаются союзники

Постепенно Рита убеждает известного адвоката Козака помочь ей разобраться в деле. К ним также присоединяется бывший оперативник Одинцов.

Вместе они начинают распутывать сложную историю. Очень быстро становится ясно: за убийством может стоять крупный рейдерский синдикат, причастный сразу к нескольким преступлениям.

Главная героиня — обычный человек в необычной ситуации

Режиссёр сериала Сергей Краснов говорит, что главная сила истории — в самой Рите.

Она не супергерой. Она одна воспитывает дочь, работает социальным юристом и просто пытается жить обычной жизнью. Но когда обвиняют её отца, она готова идти до конца.

Так что зрителей ждёт не только напряжённый детектив, но и история, в центре которой — обычный человек, решивший бороться за правду.

Фото: Кадр из сериала «Мертвая точка»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
