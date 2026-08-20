НТВ готовит одну из самых заметных премьер года — на экраны выходит «Трудно быть богом». Канал уже представил первый трейлер, и внимание к проекту сразу привлекли не только масштабная история, но и внушительный актёрский состав.

В сериале собралось сразу несколько известных российских звёзд, а сама постановка обращается к одному из самых известных произведений братьев Стругацких.

Сюжет

В далёком будущем историк Антон получает задание отправиться на другую планету. Там он внедряется в Арканар под образом дона Руматы Эсторского.

Его задача — наблюдать за местными событиями и помогать учёным, не вмешиваясь в развитие этого мира. Однако власти начинают охоту на образованных людей, и сохранить нейтралитет становится всё сложнее. Одновременно Антон пытается выяснить судьбу отца, который когда-то исчез на этой планете.

Детали

Сценарий подготовил Андрей Золотарёв, работавший над «Словом пацана. Кровь на асфальте». Роль Руматы исполнил сербский актёр Александар Радойичич. Также в проекте снялись Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, в трейлере можно заметить и Викторию Исакову, и Никиту Кологривого в фантастических образах.

Wink уже представил первый полный трейлер сериала «Трудно быть богом». Ролик на YouTube за считанные часы набрал более 7 тысяч просмотров. Кстати, сам сериал добавили в «Буду смотреть» на Кинопоиске 17 тысяч пользователей.

«Очень эпично выглядит. Жду!», «У нас есть "Дюна" дома», «Посмотрим, что получилось. Но уже видны визуальные отличия от первоисточника», — пишут в Сети комментаторы.

Экранизация повести братьев Стругацких начнёт выходить 3 сентября и получит восемь серий.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.