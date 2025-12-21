Ужасное горе Хюррем и Сулеймана не показали в «Великолепном веке»: историки объяснили, что именно скрыли сценаристы

А ведь сериал мог стать еще драматичнее.

«Великолепный век» принято ругать за исторические вольности. Но чаще всего зрители вспоминают вымышленные интриги и приукрашенные характеры. Между тем один из самых тяжелых эпизодов в жизни Хюррем и Сулеймана создатели сериала просто обошли стороной.

Речь идет не о дворцовых заговорах и не о борьбе за власть, а о личной трагедии, которую пережили оба — потере ребенка.

Сын, о котором сериал предпочел промолчать

По сюжету «Великолепного века» Хюррем подарила султану пятерых детей. Однако исторические источники упоминают еще одного сына — шехзаде Абдуллу. Он родился в 1523 году и умер в младенчестве. До года или до двух — версии расходятся. Одни говорят об оспе, другие — о неизвестной болезни, третьи упоминают врожденные проблемы со здоровьем.

Потеря в самый уязвимый момент

Для Хюррем эта смерть стала особенно болезненной. Она только начинала укреплять свое положение в гареме, где каждый ребенок был не просто любовью, а вопросом выживания.

Гибель сына вновь сделала ее положение шатким. Историки отмечают, что именно в этот период Хюррем особенно нуждалась в поддержке Сулеймана — и получила ее.

Слухи, интриги и отсутствие доказательств

Со временем вокруг имени Абдуллы появились слухи. Сторонники дворцовых теорий обвиняли Махидевран, якобы новорожденного могли заразить намеренно. Однако ни одного подтверждения этому нет.

Более того, часть исследователей вообще сомневается в существовании Абдуллы, как и еще нескольких сыновей султана, о которых сохранились лишь разрозненные упоминания, пишет автор Дзен-канала «Изнанка сериала».

Почему зрители до сих пор жалеют об этом умолчании

Поклонники сериала уверены: история Хюррем стала бы глубже и честнее, если бы сценаристы решились показать эту утрату. Не ради драматического эффекта, а ради понимания, какой ценой давалась власть и любовь в Османской империи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.