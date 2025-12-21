Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ужасное горе Хюррем и Сулеймана не показали в «Великолепном веке»: историки объяснили, что именно скрыли сценаристы

Ужасное горе Хюррем и Сулеймана не показали в «Великолепном веке»: историки объяснили, что именно скрыли сценаристы

21 декабря 2025 10:23
Кадр из сериала «Великолепный век»

А ведь сериал мог стать еще драматичнее.

«Великолепный век» принято ругать за исторические вольности. Но чаще всего зрители вспоминают вымышленные интриги и приукрашенные характеры. Между тем один из самых тяжелых эпизодов в жизни Хюррем и Сулеймана создатели сериала просто обошли стороной.

Речь идет не о дворцовых заговорах и не о борьбе за власть, а о личной трагедии, которую пережили оба — потере ребенка.

Сын, о котором сериал предпочел промолчать

По сюжету «Великолепного века» Хюррем подарила султану пятерых детей. Однако исторические источники упоминают еще одного сына — шехзаде Абдуллу. Он родился в 1523 году и умер в младенчестве. До года или до двух — версии расходятся. Одни говорят об оспе, другие — о неизвестной болезни, третьи упоминают врожденные проблемы со здоровьем.

Потеря в самый уязвимый момент

Для Хюррем эта смерть стала особенно болезненной. Она только начинала укреплять свое положение в гареме, где каждый ребенок был не просто любовью, а вопросом выживания.

Гибель сына вновь сделала ее положение шатким. Историки отмечают, что именно в этот период Хюррем особенно нуждалась в поддержке Сулеймана — и получила ее.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Слухи, интриги и отсутствие доказательств

Со временем вокруг имени Абдуллы появились слухи. Сторонники дворцовых теорий обвиняли Махидевран, якобы новорожденного могли заразить намеренно. Однако ни одного подтверждения этому нет.

Более того, часть исследователей вообще сомневается в существовании Абдуллы, как и еще нескольких сыновей султана, о которых сохранились лишь разрозненные упоминания, пишет автор Дзен-канала «Изнанка сериала».

Почему зрители до сих пор жалеют об этом умолчании

Поклонники сериала уверены: история Хюррем стала бы глубже и честнее, если бы сценаристы решились показать эту утрату. Не ради драматического эффекта, а ради понимания, какой ценой давалась власть и любовь в Османской империи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде Читать дальше 22 декабря 2025
Турецкий сериал «Далекий город» требуют закрыть: сотни жалоб после одной сцены на пару секунд в 42-ом эпизоде — вот что показали Турецкий сериал «Далекий город» требуют закрыть: сотни жалоб после одной сцены на пару секунд в 42-ом эпизоде — вот что показали Читать дальше 20 декабря 2025
Опальная дочь Сулеймана, о которой в «Великолепном веке» словно забыли: но ее реальная могила говорит всю правду Опальная дочь Сулеймана, о которой в «Великолепном веке» словно забыли: но ее реальная могила говорит всю правду Читать дальше 19 декабря 2025
Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок Читать дальше 22 декабря 2025
Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Читать дальше 22 декабря 2025
Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть Читать дальше 22 декабря 2025
345 млн за уикенд — и это не рекорд: почему «Аватар 3» стартовал слабее прошлых частей и есть ли у него шанс на миллиард? 345 млн за уикенд — и это не рекорд: почему «Аватар 3» стартовал слабее прошлых частей и есть ли у него шанс на миллиард? Читать дальше 22 декабря 2025
Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»? Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»? Читать дальше 22 декабря 2025
«Мосгаз» с Черкасовым — на 1 месте, «Аутсорс» — на 2, а кто замкнул тройку? «Одноклассники» назвали лучший сериал 2025 года «Мосгаз» с Черкасовым — на 1 месте, «Аутсорс» — на 2, а кто замкнул тройку? «Одноклассники» назвали лучший сериал 2025 года Читать дальше 22 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше