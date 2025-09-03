Ужаснее, чем любой из ксеноморфов: новый монстр в «Хищнике» будет страшнее всего, что раньше показывали на экране

Пока его создадут лишь в комикс-версии.

Уже в этом году выйдет не только долгожданный фильм «Хищник: Планета смерти», но и специальный комикс-приквел, созданный при непосредственном участии режиссёра Дэна Трахтенберга.

Это не просто дополнение, а полноценное расширение вселенной — авторы готовят нечто действительно пугающее. В комиксе появится совершенно новый монстр, который превзойдёт по жестокости и опасности всех предыдущих хищников.

Комиксы во вселенной «Хищника»

Disney продолжает удивлять поклонников научной фантастики. Вслед за «Чужим: Ромулом», который получил собственную комикс-предысторию от Marvel, такая же участь ждёт и новый фильм «Хищник: Планета смерти».

Ключевая особенность — прямое участие режиссёра Дэна Трахтенберга в создании графической новеллы. Он лично курирует процесс, чтобы комикс стал органичным продолжением фильма, а не просто дополнением.

Это умный ход: именно в комиксе можно раскрыть идеи, которые не поместились в хронометраж картины.

Монстр в комиксе

В предстоящем комиксе центром сюжета станет молодой охотник-яутжа по имени Дек — изгой в собственном клане. Его отец даёт ему, казалось бы, простое задание: найти ценные технологии на заброшенном космическом корабле.

Но внутри героя ждёт нечто пугающее. Концепт-арт уже раскрывает главную угрозу: огромное биомеханическое существо, сплетённое из кабелей, металла и плоти. Этот монстр не похож ни на одного ксеноморфа, которых зрители видели раньше.

Создатели намекают, что это может быть как новая форма ксеноморфа, так и совершенно неизвестная раса. А учитывая, что Disney владеет правами на обе франшизы «Чужого» и «Хищника», у фанатов есть надежды на эпичный кроссовер, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

